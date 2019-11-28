Загитова в 2 раза популярнее Медведевой в соцсетях, но все равно не первая среди русских спортсменов
Круче фигуристок только Дзюба!
Круче фигуристок только Дзюба!
Кто самый популярный спортсмен России? Этим вопросом задались в «Одноклассниках» и провели исследование публикаций и комментариев с помощью специального аналитического сервиса. Был определен топ-10 за 2019-й год. Туда попали две фигуристки. Еще одна оказалась близко. Больше в числе лучших спортсменов только футболистов.
В нынешнем сезоне Алина выиграла чемпионат мира, став первой в истории России фигуристкой, победившей на всех крупных турнирах. Загитова, которой еще нет 18-ти — амбассадор несколько крупных брендов и просто красивая девушка. «Одноклассники» в своем
Со времен своей первой победы на чемпионате мира в 2016-м году Женя сохраняет высокий уровень зрительского интереса. После серебра на Олимпиаде-2018 она ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Брайану Орсеру. Эта история добавила фигуристки популярности. Несмотря на огромную конкуренцию, Медведева продолжает брать медали. В 2019-м на ЧМ она выиграла бронзу, а на
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Популярнее Загитовой в России только семь спортсменов. Алина заняла восьмое место объединенного рейтинга, Медведева — десятое.
Самым частоупоминаемым в комментариях оказался боец Хабиб Нурмагомедов, который в 2019-м защитил титул чемпиона UFC в поединке с Дастином Порье. На втором и третьих местах футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В 2019-м они принимали участие в матчах только за сборную колонии, но скандальная история заставила пользователей соцсети активно обсуждать игроков.
«Среди хоккеистов, помимо Овечкина, пользователи ОК чаще всего обсуждали Евгения Кузнецова и Артемия Панарина. В единоборствах тройку самых популярных персон вместе с Нурмагомедовым составили Федор и Александр Емельяненко», — отметили составители рейтинга.