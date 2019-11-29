Плющенко вспомнил о пытавшихся облить его кислотой женщинах
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что две неизвестные женщины однажды попытались облить его кислотой. Слова фигуриста передают «Дни.ру» со ссылкой на эфир телеканала «Супер».
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что две неизвестные женщины однажды попытались облить его кислотой. Слова фигуриста передают «Дни.ру» со ссылкой на эфир телеканала «Супер».
Плющенко вспомнил, что часто получал угрозы, в том числе смертельные. «Был случай, когда звонили две женщины и угрожали, что узнают мой адрес, обольют кислотой, порежут, вырежут всю семью», — рассказал фигурист. По его словам, неизвестные поджидали его у дверей квартиры, однако в ситуацию вмешались правоохранительные органы.
Также Плющенко отметил, что после того, как угрозы поступили в адрес его шестилетнего сына, он и его супруга Яна Рудковская усилили меры безопасности. Спортсмен также поставил дополнительную охрану у своей академии.
13 ноября стало известно, что в Instagram в адрес шестилетнего Александра Плющенко начали поступать угрозы расправы. Тогда супруги обратились за помощью в правоохранительные органы. Позже Рудковская прокомментировала произошедшее, назвав авторов угроз сектантами.
На аккаунт сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и Рудковской в Instagram подписано 343 тысячи человек. Александр занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. В апреле Рудковская рассказала, что к шести годам мальчик заработал десять миллионов рублей.