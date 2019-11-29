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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Авербух оценил шансы российских фигуристок на победу в финале Гран-при

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил шансы российских фигуристок на победу в финале серии Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).

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«Сложно делать какие-то прогнозы. Здорово, что будет такая борьба, сразу четыре наших девочки попали в финал. Думаю, что из соперниц, которые могут оказать сопротивление, выделяется японка Рика Кихира. Она владеет очень сильным контентом.

У каждой есть своё преимущество, соревнование действительно непредсказуемо. Кто-то всё равно так или иначе ошибётся, это неизбежно — потому что нервы. Теоретически каждая из пяти спортсменок может победить. Американка Теннелл, наверное, единственная, кого бы я исключил из претенденток на победу, — приводит слова Авербуха Nevasport.

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Также Авербух поделился ожиданиями от судейства в финале серии Гран-при.

«Сейчас уровень судейства всё-таки очень высок. Конечно, болельщики всегда считают, что их любимца засуживают, но это не совсем так. Я не думаю, что судьи всеми силами будут поддерживать только японскую фигуристку, а кто победит из наших — для иностранцев всё равно», — сказал Авербух.

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Напомним, в финал Гран-при пробились четыре воспитанницы Этери Тутберидзе — Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брадди Теннелл.

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