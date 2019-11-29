Навка рассказала, почему пригласила Загитову в шоу
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что пригласила победительницу Игр-2018 Алину Загитову в свое шоу
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что пригласила победительницу Игр-2018 Алину Загитову в свое шоу
«Мне, конечно, приятно видеть Алину в своем шоу. Я давно мечтала о такой возможности после того, как Алина стала олимпийской чемпионкой. Она безумно талантливая и юная. И когда встал вопрос о роли cпящей красавицы, которой исполняется 16 лет, то пришло понимание, кто как ни Алиночка может сыграть эту роль. Летом я набрала тренера (Загитовой) Этери Тутберидзе, и она сказала: «Все может быть, почему бы и нет», — рассказала Навка журналистам.
В пятницу Навка и 17-летняя Загитова приняли участие в открытии «ГУМ-катка» на Красной площади в Москве, где ими был представлен фрагмент спектакля «Спящая красавица». Загитова примет участие в данном шоу после чемпионата России, который пройдет