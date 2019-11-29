Навка рассказала, почему пригласила Загитову в шоу

«Мне, конечно, приятно видеть Алину в своем шоу. Я давно мечтала о такой возможности после того, как Алина стала олимпийской чемпионкой. Она безумно талантливая и юная. И когда встал вопрос о роли cпящей красавицы, которой исполняется 16 лет, то пришло понимание, кто как ни Алиночка может сыграть эту роль. Летом я набрала тренера (Загитовой) Этери Тутберидзе, и она сказала: «Все может быть, почему бы и нет», — рассказала Навка журналистам.