Безумие на прокате Загитовой в Москве: зрители атаковали столбы, а журналисты ползали по льду

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За сутки до начала зимы на Красной площади заработал каток. Открыть его доверили олимпийским чемпионкам — Турина-2006 в танцах на льду и Пхенчхана-2018 в женском одиночном.

Татьяна Навка занимается ледовыми шоу уже несколько лет, но абсолютной чемпионки женского катания у нее в актерах еще не было. Алина Загитова вообще пока не принимала участия в подобных мероприятиях. Шоу было много, а полноценного спектакля на льду — ни одного.

На Красной площади показали промо-версию «Спящей красавицы». У катка в сердце столицы могли оказаться только журналисты и обладатели специальных пригласительных. Камеры заняли все пространство у бортиков, и многим просто не удавалось нормально разглядеть, что происходит на льду. Статус обладателя билета на закрытую тусовку не спасал совсем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5a285b1eb4549054b28d" data-vnd="5a285b1eb4549054b28d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5a285b1eb4549054b28d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Увидеть олимпийских чемпионок хотелось всем. Сначала люди вставали на лавочки, а когда те оказались занятыми — атаковали опоры фонарных столбов.

Кстати, обзор с них был действительно очень хорошим.

Само представление длилось не больше 20 минут. Кроме Загитовой на льду каталась пара юных учеников Анжелики Крыловой — Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, а также сама Навка в дуэте с Петром Чернышом.

Ровно посреди выступления над катком повалили снег с дождем, и резко похолодало. Как раз в это время на лед выходила Алина. Казалось, что ей не совсем комфортно катать при низких температурах, но совсем раздетой олимпийская чемпионка не была — под платьем был специальный термокомбинезон, который посоветовала надеть Навка.

Несмотря на прокат под открытым небом, чемпионка Турина-2006 поприветствовала собравшихся зрителей сразу после выступления.

Весело было и после выступления. Желающих записать комментарий у Навки и Загитовой было настолько много, что журналисты сначала буквально лезли друг на друга в поиске удобной позиции, а затем решили сесть на корточки, чтобы дать нормально работать камерам. Профессиональная этика не позволяла встать, и работникам СМИ приходилось буквально ползать по льду, чтобы удобнее расположить собственный микрофон.

Обычно так происходит, когда комментарий дают персоны вроде Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Разве что стоят звезды футбола, как правило, не на льду.

«Ну рассказывайте, как вам?» — начала диалог с многочисленными СМИ Навка.

Почти все вопросы завали ей. Алина большую часть времени стояла рядом и мило улыбалась.

— У вас в шоу задействовано столько артистов, декораторов. Что ожидать-то зрителям?

— У нас самая главная в этом году премьера. Помимо того, что это потрясающая волшебная сказка, у нас в главных ролях Алина Загитова и Надежда Пескова.

— Кому пришла идея пригласить Алину в ваше шоу?

— Мне, конечно. Я мечтала о такой возможности после того, как Алина стала олимпийской чемпионкой. Она безумно талантливая и такая юная. Кто, как не Алиночка, справится с ролью Спящей красавицы?

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Когда летом я набрала Этери Тутберидзе, она сказала, что все может быть, почему бы и не попробовать. И Алина с удовольствием откликнулась. И мне кажется, что все получится очень красочно, сказочно и феерично.

— Как Надя [Пескова] репетирует? Как ей дается это шоу?

— Надя работает. Даже сегодня здесь не смогла быть — тренируется.

— А вы как мама не переживаете, что это большие физические нагрузки? Это же сложно.

— Не переживаю.

— Но вообще у нее получается это шоу или есть какие-то сложности?

— Она еще маленькая, ей пять лет. Конечно, у нее роль совсем маленькая будет, но тем не менее — это счастье кататься на одном льду с фигуристами такого уровня, профессионалами и большими-большими чемпионами. Она все время теперь наблюдает за Алиной Загитовой, смотрит все ее соревнования. Она — наш новый кумир.

Спустя несколько уточняющих вопросов об особенностях шоу Навка предложила журналистам пообщаться со своей младшей коллегой.

«Может, вопросы к Алине Загитовой будут? Что она ощущает и испытывает?» — рассмеялась Навка.

Микрофоны резко переместили к 17-летней спортсменке.

— Что сложнее — шоу или соревнования?

Загитова: Для меня это одинаково, потому что на турнирах одно волнение, в шоу — совершенно другое. Везде хочется показать максимум, чтобы зрители остались довольными.

— Расскажи про свою роль, как ты к ней готовишься, в образ как входишь?

Загитова: Мне помогают (показывает на Навку и смеется).

Навка: Знаете, я вам честно скажу. Алина еще находится в процессе соревнований. На следующей неделе важный очень старт, поэтому мы сильно сейчас ее не загружаем. Я хочу, чтобы она сначала выступила на турнирах. Потом уже начнем подготовку.

— Как у вас проходят репетиции, все ли готово?

Навка: Репетиции проходят ежедневно, практически до трех-четырех часов утра мы репетируем почти каждый день, и над шоу мы уже работаем в течение девяти месяцев. Это огромный труд — нужно сначала написать сценарий, потом музыку, которая является самой важной и неотъемлемой частью шоу. Насколько вы могли услышать, у нас поет Ани Лорак, Александр Панайотов, Гарик Харламов.

— Гарик Харламов?

Навка: Да, даже Гарик Харламов. Филипп Киркоров и еще много разных сюрпризов. Не буду пока вам раскрывать все. Плодотворная и очень мощная идет подготовка. Будет очень много эффектов: полеты, фокусы, трюки.

— Гарик Харламов, Филипп Киркоров, Ани Лорак: как так вышло, что они все вместе?

Навка: Приходите и все увидите. Мы каждому певцу, как и фигуристу, подбираем роли по соответствующему уровню.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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— Оформление катка посвящено «Спокойной ночи, малыши». Кто ваш любимый персонаж из передачи?

Навка: Поросенок Хрюша. (Смеется) А у Алины, интересно, кто?

Загитова: Я всегда засыпала после «Спокойной ночи, малыши». И мне было всегда интересно: настоящие они или нет. Любимый персонаж — Кроль.

— Татьяна, у вас сейчас были открытые плечи, сегодня была минусовая погода. Как вы справились?

Навка: Нам сегодня повезло. Обычно здесь -10 или -15 и валит снег. Но все равно холодно. У нас есть специальные термокостюмы, которые мы поддеваем под платья. Алина еще не совсем опытная в этом плане, и я заставила ее надеть этот специальный комбинезон телесного цвета, который зрителю не было видно. Не могу сказать, что нам тепло, но хотя бы не отмораживаются конечности.

— Что еще советуете Алине как наставник?

Навка: Все будет. Когда начнем плодотворно работать, будем заниматься образами, эмоциями. Конечно, это первый ее опыт выступления в спектаклях.

— Алина, каково ощущать себя принцессой?

Загитова: Сегодня я каталась и просто почувствовала, что для меня это шоу — совершенно другой опыт.

Очень рада, что меня пригласили в такое грандиозное мероприятие. Думаю, да, сегодня я почувствовала себя принцессой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5dcaFYoKk_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5dcaFYoKk_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5dcaFYoKk_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage ?☘️?? (@teamzagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-29T18:51:55+00:00">29 Ноя 2019 в 10:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какое желание загадаете в новогоднюю ночь?

Навка: О желаниях нельзя говорить, а то они не сбудутся.

— А пожелайте чего-нибудь москвичам.

Навка: Конечно, праздничного настроения, здоровья, любви. Чтобы все мы жили в мире, согласии, чтобы все наши мечты всегда сбывались. Так что, дорогие зрители, приходите на нашу сказку, где вы окунетесь в мир любви, волшебства и поверите в чудо.

— Как сами новый год встречать будете?

Навка: С семьей. Только с семьей надо новый год встречать: дома, у телевизора, с оливье, с Путиным.

— А оливье сами готовить будете?

Навка: 31 числа у нас будет сказка в «Мегаспорте». Домой я приду часов в 5−6. Поэтому оливье, наверное, не буду в этом году готовить.