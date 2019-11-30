Безумие на прокате Загитовой в Москве: зрители атаковали столбы, а журналисты ползали по льду
Репортаж и интервью с Красной площади.
Репортаж и интервью с Красной площади.
За сутки до начала зимы на Красной площади заработал каток. Открыть его доверили олимпийским чемпионкам — Турина-2006 в танцах на льду и Пхенчхана-2018 в женском одиночном.
Татьяна Навка занимается ледовыми шоу уже несколько лет, но абсолютной чемпионки женского катания у нее в актерах еще не было. Алина Загитова вообще пока не принимала участия в подобных мероприятиях. Шоу было много, а полноценного спектакля на льду — ни одного.
На Красной площади показали
Увидеть олимпийских чемпионок хотелось всем. Сначала люди вставали на лавочки, а когда те оказались занятыми — атаковали опоры фонарных столбов.
Кстати, обзор с них был действительно очень хорошим.
Само представление длилось не больше 20 минут. Кроме Загитовой на льду каталась пара юных учеников Анжелики Крыловой — Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, а также сама Навка в дуэте с Петром Чернышом.
Ровно посреди выступления над катком повалили снег с дождем, и резко похолодало. Как раз в это время на лед выходила Алина. Казалось, что ей не совсем комфортно катать при низких температурах, но совсем раздетой олимпийская чемпионка не была — под платьем был специальный термокомбинезон, который посоветовала надеть Навка.
Несмотря на прокат под открытым небом, чемпионка Турина-2006 поприветствовала собравшихся зрителей сразу после выступления.
Весело было и после выступления. Желающих записать комментарий у Навки и Загитовой было настолько много, что журналисты сначала буквально лезли друг на друга в поиске удобной позиции, а затем решили сесть на корточки, чтобы дать нормально работать камерам. Профессиональная этика не позволяла встать, и работникам СМИ приходилось буквально ползать по льду, чтобы удобнее расположить собственный микрофон.
Обычно так происходит, когда комментарий дают персоны вроде Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Разве что стоят звезды футбола, как правило, не на льду.
«Ну рассказывайте, как вам?» — начала диалог с многочисленными СМИ Навка.
Почти все вопросы завали ей. Алина большую часть времени стояла рядом и мило улыбалась.
— У вас в шоу задействовано столько артистов, декораторов. Что
— У нас самая главная в этом году премьера. Помимо того, что это потрясающая волшебная сказка, у нас в главных ролях Алина Загитова и Надежда Пескова.
— Кому пришла идея пригласить Алину в ваше шоу?
— Мне, конечно. Я мечтала о такой возможности после того, как Алина стала олимпийской чемпионкой. Она безумно талантливая и такая юная. Кто, как не Алиночка, справится с ролью Спящей красавицы?
Когда летом я набрала Этери Тутберидзе, она сказала, что все может быть, почему бы и не попробовать. И Алина с удовольствием откликнулась. И мне кажется, что все получится очень красочно, сказочно и феерично.
— Как Надя [Пескова] репетирует? Как ей дается это шоу?
— Надя работает. Даже сегодня здесь не смогла быть — тренируется.
— А вы как мама не переживаете, что это большие физические нагрузки? Это же сложно.
— Не переживаю.
— Но вообще у нее получается это шоу или есть
— Она еще маленькая, ей пять лет. Конечно, у нее роль совсем маленькая будет, но тем не менее — это счастье кататься на одном льду с фигуристами такого уровня, профессионалами и
Спустя несколько уточняющих вопросов об особенностях шоу Навка предложила журналистам пообщаться со своей младшей коллегой.
«Может, вопросы к Алине Загитовой будут? Что она ощущает и испытывает?» — рассмеялась Навка.
Микрофоны резко переместили к 17-летней спортсменке.
— Что сложнее — шоу или соревнования?
Загитова: Для меня это одинаково, потому что на турнирах одно волнение, в шоу — совершенно другое. Везде хочется показать максимум, чтобы зрители остались довольными.
— Расскажи про свою роль, как ты к ней готовишься, в образ как входишь?
Загитова: Мне помогают (показывает на Навку и смеется).
Навка: Знаете, я вам честно скажу. Алина еще находится в процессе соревнований. На следующей неделе важный очень старт, поэтому мы сильно сейчас ее не загружаем. Я хочу, чтобы она сначала выступила на турнирах. Потом уже начнем подготовку.
— Как у вас проходят репетиции, все ли готово?
Навка: Репетиции проходят ежедневно, практически до
— Гарик Харламов?
Навка: Да, даже Гарик Харламов. Филипп Киркоров и еще много разных сюрпризов. Не буду пока вам раскрывать все. Плодотворная и очень мощная идет подготовка. Будет очень много эффектов: полеты, фокусы, трюки.
— Гарик Харламов, Филипп Киркоров, Ани Лорак: как так вышло, что они все вместе?
Навка: Приходите и все увидите. Мы каждому певцу, как и фигуристу, подбираем роли по соответствующему уровню.
— Оформление катка посвящено «Спокойной ночи, малыши». Кто ваш любимый персонаж из передачи?
Навка: Поросенок Хрюша. (Смеется) А у Алины, интересно, кто?
Загитова: Я всегда засыпала после «Спокойной ночи, малыши». И мне было всегда интересно: настоящие они или нет. Любимый персонаж — Кроль.
— Татьяна, у вас сейчас были открытые плечи, сегодня была минусовая погода. Как вы справились?
Навка: Нам сегодня повезло. Обычно здесь -10 или -15 и валит снег. Но все равно холодно. У нас есть специальные термокостюмы, которые мы поддеваем под платья. Алина еще не совсем опытная в этом плане, и я заставила ее надеть этот специальный комбинезон телесного цвета, который зрителю не было видно. Не могу сказать, что нам тепло, но хотя бы не отмораживаются конечности.
— Что еще советуете Алине как наставник?
Навка: Все будет. Когда начнем плодотворно работать, будем заниматься образами, эмоциями. Конечно, это первый ее опыт выступления в спектаклях.
— Алина, каково ощущать себя принцессой?
Загитова: Сегодня я каталась и просто почувствовала, что для меня это шоу — совершенно другой опыт.
Очень рада, что меня пригласили в такое грандиозное мероприятие. Думаю, да, сегодня я почувствовала себя принцессой.
— Какое желание загадаете в новогоднюю ночь?
Навка: О желаниях нельзя говорить, а то они не сбудутся.
— А пожелайте
Навка: Конечно, праздничного настроения, здоровья, любви. Чтобы все мы жили в мире, согласии, чтобы все наши мечты всегда сбывались. Так что, дорогие зрители, приходите на нашу сказку, где вы окунетесь в мир любви, волшебства и поверите в чудо.
— Как сами новый год встречать будете?
Навка: С семьей. Только с семьей надо новый год встречать: дома, у телевизора, с оливье, с Путиным.
— А оливье сами готовить будете?
Навка: 31 числа у нас будет сказка в «Мегаспорте». Домой я приду часов в 5−6. Поэтому оливье, наверное, не буду в этом году готовить.
Константин Лесик