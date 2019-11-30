Медведева рассказала о самой дорогой покупке

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Реал
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Салават Юлаев
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Урал
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
РБ Лейпциг
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Р
СКА
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:30
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Торино
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Спартак
50
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Авангард
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
23:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
13
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
03
Хоккей. НХЛ
1.12
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
1.12
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
1.12
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
1.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
1.12
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
1.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Б
21
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева рассказала о самой дорогой покупке

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Первому каналу рассказала, какую самую дорогую вещь она покупала.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Читайте также
Gloria Jeans дарит шанс выиграть путешествие мечты или миллион рублей

«Помню, что у одного моего знакомого был день рождения и я решила сделать очень дорогой подарок. Настолько, насколько я могла на данный момент. Это были запонки люксового бренда», — заявила Медведева. Фигуристка не стала раскрывать имя именинника, отметив, что тот был другом, а не ее молодым человеком.

В этом сезоне Медведева не смогла попасть в финал серии Гран-при: она стала второй на этапе в Москве и пятой — в Канаде.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

С 2018 года она живет в Канаде и тренируется в группе местного специалиста Брайана Орсера.

Во время загрузки произошла ошибка.
Евгения Медведева: буду кататься, пока держат ноги и есть здоровье
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября© Ньюстюб
 «Мировая держава, не уступающая США»: оценена мощь современного СССР
Путин остался без выходного 31 декабря
Сборная России по футболу узнает третьего соперника по ЧЕ-2020
Русский хет-трик для «Вашингтона». Овечкин сравнял, Орлов добил
Безумие на прокате Загитовой в Москве: зрители атаковали столбы
Слуцкий ушел. Он не мог выжать больше из «Витесса»
Контракт на бой подписан: Фергюсон согласился на условия Хабиба
Лыжница из РФ заняла третье место в гонке на 10 километров на КМ
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь