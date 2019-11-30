«Замечает все»: Турсынбаева рассказала об особенностях Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

По словам фигуристки, российский специалист замечает все детали на льду, что позволяет прогрессировать на тренировках и показывать высокие результаты на соревнованиях.

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«Она очень требовательная и строгая на льду. Этери Георгиевна замечает любые детали, это помогает прогрессировать. Есть тренеры, которые всегда хвалят, восхищаются, я считаю, это не идет на пользу. Этери Георгиевна где-то строгая, где-то может пошутить. Она — идеальный баланс строгого, требовательного тренера и человека с хорошими личностными качествами, который поддержит в трудную минуту», — рассказала Турсынбаева.

Спортсменка также отметила, что с Тутберидзе у нее «уважительные отношения». Помимо этого, Турсынбаева заявила, что планирует принять участие в спортивном шоу Ильи Авербуха.

«Я сейчас стараюсь много не тренироваться. В шоу будет больше хореографии, чем спортивных элементов, поэтому, если ничего плохого за это время не случится, я планирую принять участие», — отметила она.