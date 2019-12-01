Сотникова высказалась на тему отношений с футболистом сборной России
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопросы поклонников в своем аккаунте в Instagram.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопросы поклонников в своем аккаунте в Instagram.
Сотникова в последний раз участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, однако об окончании карьеры не объявляла.
Фанатов фигуристки, в первую очередь, интересовала личная жизнь спортсменки. «Встречаетесь с Димой Бариновым?» — спросили у фигуристки. «Дима, может, тебе самому стоит ответить?» — написала Сотникова под фотографией с футболистом «Локомотива».
Отметим, что Баринов публиковал совместное фото с Сотниковой в мае 2018 года.
На счету Баринова один гол в 15 матчах текущего сезона чемпионата России по футболу.