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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сотникова высказалась на тему отношений с футболистом сборной России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопросы поклонников в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Сотникова в последний раз участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, однако об окончании карьеры не объявляла.

Фанатов фигуристки, в первую очередь, интересовала личная жизнь спортсменки. «Встречаетесь с Димой Бариновым?» — спросили у фигуристки. «Дима, может, тебе самому стоит ответить?» — написала Сотникова под фотографией с футболистом «Локомотива».

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Отметим, что Баринов публиковал совместное фото с Сотниковой в мае 2018 года.

На счету Баринова один гол в 15 матчах текущего сезона чемпионата России по футболу.

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