Медведева и Загитова претендуют на награды ISU по итогам сезона
ТАСС, 1 декабря. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона. Об этом сообщает
ТАСС, 1 декабря. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона. Об этом сообщает
На награду претендуют фигуристы, внесшие наибольший вклад в популяризацию фигурного катания, также в число претендентов вошли россияне Алена Косторная (одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
На награду «Лучший новичок сезона» претендентами являются россиянки Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов (все — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары).
Также будут названы лауреаты в номинациях «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», «За достижения в фигурном катании».
По итогам