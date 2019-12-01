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1 декабря, источник: ТАСС

Медведева и Загитова претендуют на награды ISU по итогам сезона

ТАСС, 1 декабря. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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На награду претендуют фигуристы, внесшие наибольший вклад в популяризацию фигурного катания, также в число претендентов вошли россияне Алена Косторная (одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

На награду «Лучший новичок сезона» претендентами являются россиянки Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов (все — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары).

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Также будут названы лауреаты в номинациях «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», «За достижения в фигурном катании».

По итогам онлайн-голосования, которое завершится 10 февраля, будет опубликован шорт-лист из трех претендентов. Окончательное решение примет жюри. Церемония вручения премий состоится на закрытии чемпионата мира 2020 года вместо традиционного гала-концерта, соревнования пройдут с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

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