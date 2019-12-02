Фигуристка Константинова не сможет выступить на турнире в Загребе

Источник: РИА "Новости"

Напомним, на этапах серии Гран-при в США и России Константинова заняла предпоследнее место.

Таким образом, Россию в Загребе с 4 по 7 декабря представят Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. В мужском одиночном катании примут участие Артур Даниелян, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.

На соревнования среди спортивных пар заявлены Карина Акопова/Максим Шагалов, Алиса Ефимова/Александр Коровин. В соревнованиях танцевальных пар выступят Софья Евдокимова/Егор Базин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин.