Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

В этом году Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Италии.

Просмотр трансляций онлайн будет доступен в эфире и на сайте Первого канала.

Главным событием предстоящего Финала Гран-при, безусловно, станет соревнование одиночниц, в котором четыре из шести фигуристок представляют Россию. Борьбу Алене Косторной, Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алине Загитовой постараются навязать японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

Девушки представят короткую программу в пятницу, 6 декабря, а произвольную — на следующий день.

Явными фаворитами в соревновании фигуристов-одиночников в Турине будут японец Юдзуру Ханю и американец Нейтан Чен. Конкуренцию им составят сразу два россиянина Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Не без надежд на попадание на пьедестал в Италию отправятся представитель Франции Кевин Эймоз и китаец Цзинь Боян.

Читайте также Трусова и Тутберидзе готовят бомбу к финалу «Гран-при»

В четверг первыми на лед выйдут спортивные пары. В этом виде программы любителей фигурного катания ждет противостояние Китая (Суй Вэньцзин/Хань Цун, Пэн Чэн/Цзинь Ян) и России (Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин). Шестую путевку в Турин получила канадская пара Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

В танцах на льду главной интригой станет выступление признанных лидеров сезона Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Смогут ли французы в очередной раз продемонстрировать высочайшее мастерство и повторить успех сезона-2017, когда они завоевали золото в Финале Гран-при?

Помешать их планам постараются сразу две российские танцевальные пары: Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания

Финал Гран-при. Расписание трансляций

5 декабря, четверг

21:45* Пары, короткая программа.

23:05 Мужчины, короткая программа.

6 декабря, пятница

20:25 Танцы на льду, ритм-танец.

21:45 Женщины, короткая программа.

22:50 Пары, произвольная программа.

7 декабря, суббота

14:55 Мужчины, произвольная программа.

21:20 Танцы на льду, произвольный танец.

22:50 Женщины, произвольная программа.

8 декабря, воскресенье

15:55 Показательные выступления.