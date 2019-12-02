Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. За три дня до начала Финала
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. За три дня до начала Финала
В этом году Финал
Просмотр трансляций онлайн будет доступен в эфире и на сайте Первого канала.
Главным событием предстоящего Финала
Явными фаворитами в соревновании
В четверг первыми на лед выйдут спортивные пары. В этом виде программы любителей фигурного катания ждет противостояние Китая (Суй Вэньцзин/Хань Цун, Пэн Чэн/Цзинь Ян) и России (Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин). Шестую путевку в Турин получила канадская пара Кирстен
В танцах на льду главной интригой станет выступление признанных лидеров сезона Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Смогут ли французы в очередной раз продемонстрировать высочайшее мастерство и повторить успех сезона-2017, когда они завоевали золото в Финале
Помешать их планам постараются сразу две российские танцевальные пары: Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.
Финал
5 декабря, четверг
21:45* Пары, короткая программа.
23:05 Мужчины, короткая программа.
6 декабря, пятница
20:25 Танцы на льду,
21:45 Женщины, короткая программа.
22:50 Пары, произвольная программа.
7 декабря, суббота
14:55 Мужчины, произвольная программа.
21:20 Танцы на льду, произвольный танец.
22:50 Женщины, произвольная программа.
8 декабря, воскресенье
15:55 Показательные выступления.
* — время московское.