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3 декабря, источник: Sport24

Что нужно знать о финале Гран-при — 2019: кто соревнуется, где показывают, во сколько смотреть

Самое красивое превью серии.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

С 5-го по 8-е декабря в Турине пройдет главный старт первой трети сезона — финал Гран-при. На протяжении нескольких месяцев лучшие фигуристы мира выступали на шести этапах серии, в Италию приедут по шесть «бест оф зе бест» каждого вида.

Источник: Sport24

В этом году Россию представят 26 участников из 48 — это наш новый рекорд (в 2018-м было 24). Среди взрослых наибольшее представительство в турнире одиночниц — на лед выйдут четыре россиянки.

Источник: Sport24

В соревновании спортивных пар выступят три российских дуэта.

Источник: Sport24

В танцах на льду — два.

Источник: Sport24

В турнире одиночников также будет два участника от России.

Источник: Sport24

У российских юниоров также проблем с заявкой нет — везде минимум по три наших фигуриста.

  • Девушки: Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачева, Виктория Васильева (все — Россия), Алиса Лью (США), Хэ Ин Ли (Корея).
  • Юноши: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Даниил Самсонов (все — Россия), Юма Кагияма, Сун Сато (оба — Япония), Даниэль Грассль (Италия).
  • Пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков (все — Россия), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия).
  • Танцы: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия), Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин (все — Россия), Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия), Луисия Деможе/Тео Ле Мерсье (Франция).
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Абсолютно все выступления покажет сайт Первого канала.

6 декабря, пятница.

  • 00:15 — Женщины. Короткая программа.

7 декабря, суббота.

  • 21:20 — Танцы. Произвольная программа
  • 22:55 — Женщины. Произвольная программа.

8 декабря, воскресенье.

  • 17:00 — Показательные выступления.
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