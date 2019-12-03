Что нужно знать о финале Гран-при — 2019: кто соревнуется, где показывают, во сколько смотреть
Самое красивое превью серии.
Самое красивое превью серии.
С 5-го по 8-е декабря в Турине пройдет главный старт первой трети сезона — финал
В этом году Россию представят 26 участников из 48 — это наш новый рекорд (в 2018-м было 24). Среди взрослых наибольшее представительство в турнире одиночниц — на лед выйдут четыре россиянки.
В соревновании спортивных пар выступят три российских дуэта.
В танцах на льду — два.
В турнире одиночников также будет два участника от России.
У российских юниоров также проблем с заявкой нет — везде минимум по три наших фигуриста.
Абсолютно все выступления покажет сайт Первого канала.
6 декабря, пятница.
7 декабря, суббота.
8 декабря, воскресенье.