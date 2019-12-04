Туринские страсти. Финал Гран-при по фигурному катанию обещает быть уникальным
В каждой дисциплине ожидается своя интрига, а
В каждой дисциплине ожидается своя интрига, а
Шесть этапов взрослого и юниорского
Все понимают, какая дисциплина вызовет наибольший интерес.
Российских фигуристок могло быть и больше, если бы Елизавета Туктамышева чуть стабильнее выступала на этапах с короткой программой, а судьи не придирались бы к ней по поводу и без в произвольной. Но четыре представительницы от одной страны — это уже само по себе большое достижение. Российское женское одиночное катание переживает золотой век.
Что же до нынешнего финала, то в нем примечательно следующее: четыре из шести
Заранее предсказать победителя в этом виде попросту невозможно, но выделить фаворитов — пожалуйста. Исходя из того, как складывается сезон, ими определенно будут Трусова и Косторная. За Александру говорит громадная техническая база, которая позволяет ей ставить рекорды даже с падениями. Что же до Косторной, то на текущий момент у нее не было ни одного срыва. Да, случались ошибки на тройном акселе, которые судьи не стеснялись очень жестко «минусовать», но, в сущности, Алену можно назвать весьма стабильной фигуристкой. К внушительному прыжковому контенту она добавляет высочайшее качество дорожек шагов и вращений, а также мастерство катания, равных которому в мире нет. Как итог — она получает большую техническую оценку и одни из самых высоких баллов за компоненты.
Щербакова на текущий момент смотрится самым явным кандидатом на третье место. Несмотря на колоссальную сложность программ, арбитры пока не спешат выдавать ей «компонентную подушку». Хотя Анна определенно заслуживает высоких оценок за связующие элементы и презентацию программ. Возможно, все изменит четверной флип (второй по дороговизне четверной после лутца), который фигуристка исполняет на тренировках, но пока не спешит вставлять в программу. Ранее Щербакова сообщила ТАСС, что считает возможным его исполнение на соревнованиях в этом сезоне, и из всех оставшихся крупных турниров финал
В ее произвольной программе заготовлено место для четверного сальхова, чистое исполнение которого значительно увеличит ее итоговые баллы. Кроме того, в первой половине сезона Кихира
Что же до Загитовой и Теннелл, то с высокой вероятностью они будут вести борьбу за
И все же там будет на что посмотреть. Впервые в борьбе за победу сойдутся россиянка Камила Валиева и американка Алиса Лью. Первой полгода назад исполнилось 13 лет, вторая лишь на год старше, однако им уже пророчат статус одних из главных звезд Олимпиады-2022 в Пекине. А некоторые эксперты полагают, что они и вовсе разыграют между собой золото.
В арсенале Валиевой два четверных тулупа (считается самым легким четверным прыжком) и звание одной из самых грациозных фигуристок планеты. Совсем еще юный возраст не мешает ей выкатывать программы так, что зал после ее выступлений аплодирует стоя. У Лью же гораздо более ценная техническая заявка за счет присутствия в ней тройных акселей и четверного лутца. В прошлом сезоне у американки была серьезная проблема с недокрутами на
Интриги в мужском одиночном катании будет не так уж много. В последние годы ситуация в этой дисциплине выглядит следующим образом — двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира американец Натан Чен выясняют, кто же из них двоих сильнейший, а остальные подбирают то, что осталось после них.
Этот финал вряд ли станет исключением. Чен в великолепной форме и даже не думает сдавать позиции, а Ханю, окрыленный мечтами о четверном акселе, залечил свои травмы и готов дать ему бой. Вероятно, сейчас фаворитом в этом противостоянии будет Чен, но ему нельзя допускать в своих прокатах ни единой ошибки. Потому что, если Ханю откатается чисто, арбитры гарантированно вознесут его до небес.
Третье же место на пьедестале способны занять все оставшиеся фигуристы из числа участников финала. Француз Кевин Эймоз пластичен, грациозен и любим судьями, но недостаточно стабилен. Китаец Боян Цзинь — технический гений, но также способен отдать все сам, завалив пару прыжковых элементов. Наконец, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Оба сильны с технической точки зрения, а с нынешнего сезона — еще и с компонентной (Алиева всегда щедро оценивали по второй шкале, а Самарин прибавил в этом отношении лишь к текущему моменту). Так что вполне можно сказать, что при относительно чистых прокатах главными кандидатами на бронзу будут именно наши фигуристы.
Самсонов владеет почти всеми видами четверных прыжков и уже сейчас выделяется артистизмом и пластикой. Он определенно будет фаворитом в борьбе за победу, основным его конкурентом станет бронзовый призер прошлогоднего первенства мира среди юниоров итальянец Даниэль Грассль.
В парном катании все еще проще. Если абсолютные мировые рекордсмены китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун на льду, они побеждают. В последнее время это правило работает как часы. И в Турине оно может не сработать только в случае большого количества ошибок китайской пары, чего с ними не случалось уже очень давно. Россию в финале представят три пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также дебютанты взрослого уровня Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Все три дуэта отличает высокая сложность программ и качественное представление, а Бойкова с Козловским приезжают в Турин и вовсе в статусе первой пары страны. Они выиграли оба этапа серии
Противостоять россиянам в борьбе за места на пьедестале будут вторая китайская пара — Чен Пэн и Цзинь Ян, а также канадцы Кирстен
Главный сюжет в танцах на льду для российских болельщиков — отчаянная погоня действующих победителей национального первенства Виктории Синициной и Никиты Кацалапова за, возможно, лучшим дуэтом в истории французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Долгое время французов критиковали за однообразные постановки, и в нынешнем сезоне они решили кардинально сменить имидж, поставив зажигательную аэробику в
У Синициной и Кацалапова дела идут сложнее.
К слову, Чок и Бейтс тоже будут в Турине. Как и другой сильный американский дуэт — Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, а также канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Второй российской парой в финале будут Александра Степанова и Иван Букин, чья подготовка к сезону была смазана
Владислав Жуков