Туринские страсти. Финал Гран-при по фигурному катанию обещает быть уникальным

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Шесть этапов взрослого и юниорского Гран-при определили участников финала, который в этом году примет итальянский Турин. Основной и детский турниры пройдут в одно время, но бороться фигуристы будут, конечно же, за разные титулы.

Все понимают, какая дисциплина вызовет наибольший интерес.

Итоговый турнир серии в женском одиночном катании представлен аж четырьмя россиянками — Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Аленой Косторной (все трое — дебютантки взрослого уровня) и Алиной Загитовой, а также японкой Рикой Кихирой и американкой Брэди Теннелл.

Российских фигуристок могло быть и больше, если бы Елизавета Туктамышева чуть стабильнее выступала на этапах с короткой программой, а судьи не придирались бы к ней по поводу и без в произвольной. Но четыре представительницы от одной страны — это уже само по себе большое достижение. Российское женское одиночное катание переживает золотой век.

Что же до нынешнего финала, то в нем примечательно следующее: четыре из шести девушек-участниц владеют прыжковыми элементами повышенной сложности, более известными как ультра-си. У Трусовой и Щербаковой это четверные прыжки (у Александры — четыре четверных, у Анны — пока два, но зато оба — дорогущие лутцы), а у Косторной и Кихиры — тройные аксели, стоимость которых ниже, но зато их, в отличие от четверных, можно исполнять еще и в короткой программе. Именно благодаря этой лазейке в правилах Косторная на заключительном в сезоне этапе Гран-при в Саппоро лишь на балл отстала от мирового рекорда Трусовой по сумме двух прокатов.

Заранее предсказать победителя в этом виде попросту невозможно, но выделить фаворитов — пожалуйста. Исходя из того, как складывается сезон, ими определенно будут Трусова и Косторная. За Александру говорит громадная техническая база, которая позволяет ей ставить рекорды даже с падениями. Что же до Косторной, то на текущий момент у нее не было ни одного срыва. Да, случались ошибки на тройном акселе, которые судьи не стеснялись очень жестко «минусовать», но, в сущности, Алену можно назвать весьма стабильной фигуристкой. К внушительному прыжковому контенту она добавляет высочайшее качество дорожек шагов и вращений, а также мастерство катания, равных которому в мире нет. Как итог — она получает большую техническую оценку и одни из самых высоких баллов за компоненты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5NZLB-oXJ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5NZLB-oXJ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Золото ? и бронза ? у наших прекрасных девушек! Поздравляю Алёну Косторную и Алину Загитову с медалями и выходом в финал Гран-при! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку❤️ P.S. Спасибо всем за поздравления с присуждённым мне званием «Заслуженный тренер России» #teamrussia #россия #coach #choreographer #alinazagitova #alionakostornaia #teamtutberidze #gold #bronze</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/daniil_gleikhengauz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Даниил Глейхенгауз</a> (@daniil_gleikhengauz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-23T13:15:48+00:00">23 Ноя 2019 в 5:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербакова на текущий момент смотрится самым явным кандидатом на третье место. Несмотря на колоссальную сложность программ, арбитры пока не спешат выдавать ей «компонентную подушку». Хотя Анна определенно заслуживает высоких оценок за связующие элементы и презентацию программ. Возможно, все изменит четверной флип (второй по дороговизне четверной после лутца), который фигуристка исполняет на тренировках, но пока не спешит вставлять в программу. Ранее Щербакова сообщила ТАСС, что считает возможным его исполнение на соревнованиях в этом сезоне, и из всех оставшихся крупных турниров финал Гран-при выглядит наиболее подходящим для премьеры, так как значимость его заметно ниже национального первенства и чемпионатов Европы и мира. Если она все же решится заявить четверной флип, к большому количеству интриг туринского финала добавится еще одна — сможет или нет? А ведь не так давно Трусова смогла выполнить тройной аксель на льду без страховки, и вполне возможно, что она тоже захочет показать обновку итальянской публике.

Нельзя списывать со счетов и Кихиру. Как и у Косторной, у японки три тройных акселя на два проката и мощная оценка за компоненты, составленная из качественных программ, которые она мастерски исполняет, и мягкого, типично японского скольжения.

В ее произвольной программе заготовлено место для четверного сальхова, чистое исполнение которого значительно увеличит ее итоговые баллы. Кроме того, в первой половине сезона Кихира из-за болей в ноге отказалась от второго по дороговизне тройного прыжка — лутца. Однако судя по тому, что уже на этапе в Японии она обозначила в заявке и сальхов, и лутцы (пусть и в последний момент отказалась от них), можно говорить о том, что проблемы со здоровьем оставили ее. А это значит, что при чистом исполнении своих программ Кихира становится реальной угрозой россиянкам в борьбе за золото.

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Что же до Загитовой и Теннелл, то с высокой вероятностью они будут вести борьбу за четвертое-пятое место. У обеих фигуристок по современным меркам не самый передовой технический контент, а к нашей олимпийской чемпионке до кучи стали слишком строги судьи. То найдут недокруты, то ошибку в виде неправильного ребра на лутце, чего у нее не было ни разу за всю карьеру, то «срежут» оценку за компоненты. Так что велика вероятность, что на пьедестал в Турине Алина сможет подняться только в случае нескольких ошибок конкуренток — прежде всего, Щербаковой, Косторной и Кихиры.

Юниорский же финал в женском одиночном катании смотрится не таким конкурентным.

И все же там будет на что посмотреть. Впервые в борьбе за победу сойдутся россиянка Камила Валиева и американка Алиса Лью. Первой полгода назад исполнилось 13 лет, вторая лишь на год старше, однако им уже пророчат статус одних из главных звезд Олимпиады-2022 в Пекине. А некоторые эксперты полагают, что они и вовсе разыграют между собой золото.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4pj_LRI_YW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4pj_LRI_YW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Поздравляю всю нашу команду #teamtutberidze. Спасибо всем болельщикам, которые смотрят выступления наших спортсменов и переживают вместе с нами!! #Shiseido #CupofChina #Russia #Gold #annashcherbakova #coach #choreographer #teamtutberidze</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/daniil_gleikhengauz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Даниил Глейхенгауз</a> (@daniil_gleikhengauz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-09T15:17:38+00:00">9 Ноя 2019 в 7:17 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В арсенале Валиевой два четверных тулупа (считается самым легким четверным прыжком) и звание одной из самых грациозных фигуристок планеты. Совсем еще юный возраст не мешает ей выкатывать программы так, что зал после ее выступлений аплодирует стоя. У Лью же гораздо более ценная техническая заявка за счет присутствия в ней тройных акселей и четверного лутца. В прошлом сезоне у американки была серьезная проблема с недокрутами на ультра-си, однако к текущему моменту в этом вопросе заметен серьезный прогресс. Впрочем, по лучшей сумме баллов Лью все еще серьезно уступает Валиевой (208,10 баллов у американки против 221,95 — у россиянки). Так что, если Камила сможет справиться со своими программами, с чем иногда возникают проблемы, этот этап сражения останется за ней. Тремя другими российскими фигуристками в юниорском финале будут Ксения Синицына, сияющая в одних из самых необычных постановок в нынешнем сезоне на восточную тематику, а также Виктория Васильева и Дарья Усачева.

Чен поборется с Ханю, россияне выжидают

Интриги в мужском одиночном катании будет не так уж много. В последние годы ситуация в этой дисциплине выглядит следующим образом — двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира американец Натан Чен выясняют, кто же из них двоих сильнейший, а остальные подбирают то, что осталось после них.

Этот финал вряд ли станет исключением. Чен в великолепной форме и даже не думает сдавать позиции, а Ханю, окрыленный мечтами о четверном акселе, залечил свои травмы и готов дать ему бой. Вероятно, сейчас фаворитом в этом противостоянии будет Чен, но ему нельзя допускать в своих прокатах ни единой ошибки. Потому что, если Ханю откатается чисто, арбитры гарантированно вознесут его до небес.

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Третье же место на пьедестале способны занять все оставшиеся фигуристы из числа участников финала. Француз Кевин Эймоз пластичен, грациозен и любим судьями, но недостаточно стабилен. Китаец Боян Цзинь — технический гений, но также способен отдать все сам, завалив пару прыжковых элементов. Наконец, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Оба сильны с технической точки зрения, а с нынешнего сезона — еще и с компонентной (Алиева всегда щедро оценивали по второй шкале, а Самарин прибавил в этом отношении лишь к текущему моменту). Так что вполне можно сказать, что при относительно чистых прокатах главными кандидатами на бронзу будут именно наши фигуристы.

В юниорском финале Россию представят Даниил Самсонов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник. Дебюта первого на юниорском уровне ждали уже давно.

Самсонов владеет почти всеми видами четверных прыжков и уже сейчас выделяется артистизмом и пластикой. Он определенно будет фаворитом в борьбе за победу, основным его конкурентом станет бронзовый призер прошлогоднего первенства мира среди юниоров итальянец Даниэль Грассль.

Российские парники поборются с китайцами

В парном катании все еще проще. Если абсолютные мировые рекордсмены китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун на льду, они побеждают. В последнее время это правило работает как часы. И в Турине оно может не сработать только в случае большого количества ошибок китайской пары, чего с ними не случалось уже очень давно. Россию в финале представят три пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также дебютанты взрослого уровня Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Все три дуэта отличает высокая сложность программ и качественное представление, а Бойкова с Козловским приезжают в Турин и вовсе в статусе первой пары страны. Они выиграли оба этапа серии Гран-при, победив на них двукратных чемпионов Европы Евгению Тарасову и Владимира Морозова и оставив их таким образом за бортом финала.

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Противостоять россиянам в борьбе за места на пьедестале будут вторая китайская пара — Чен Пэн и Цзинь Ян, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Соперники серьезные, но нашим ребятам они вполне по зубам. Особенно — Бойковой и Козловскому. В юниорском же финале сборная России будет представлена сразу пятью парами — Апполинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов, а также Алина Пепелева / Роман Плешков.

Синицина и Кацалапов попробуют «укусить» Пападакис и Сизерона

Главный сюжет в танцах на льду для российских болельщиков — отчаянная погоня действующих победителей национального первенства Виктории Синициной и Никиты Кацалапова за, возможно, лучшим дуэтом в истории французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Долгое время французов критиковали за однообразные постановки, и в нынешнем сезоне они решили кардинально сменить имидж, поставив зажигательную аэробику в ритм-танце и таинственную произвольную программу, вгоняющую в транс. Высочайшие оценки не заставили себя долго ждать — даже при техническом несовершенстве за два этапа Гран-при они четыре раза обновили собственные же мировые рекорды.

У Синициной и Кацалапова дела идут сложнее. Ритм-танец российского дуэта под мюзикл «Поющие под дождем» смотрится легко и элегантно, а вот с произвольным пока беда. Сами фигуристы считают, что на данный момент еще не смогли показать достойный прокат «произволки», однако нельзя не отметить, что по сравнению с прошлогодней эта постановка значительно уступает в зрелищности. Вероятно, у судей на этот счет такое же мнение — на этапе в Китае, к примеру, россияне уступили более трех баллов в этом сегменте американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу, чья произвольная программа может считаться одной из главных находок сезона.

К слову, Чок и Бейтс тоже будут в Турине. Как и другой сильный американский дуэт — Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, а также канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Второй российской парой в финале будут Александра Степанова и Иван Букин, чья подготовка к сезону была смазана из-за травмы у партнерши. Уже ко второму этапу Гран-при им удалось значительно подтянуть уровни на элементах и улучшить свои оценки, так что им вполне по силам зацепиться за призовую тройку. В юниорском финале от России выступят Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, которые уже сейчас представляются будущими звездами танцев на льду, яркий дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.