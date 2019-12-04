Стал известен прыжковый контент в программах фигуристки Загитовой в финале Гран-при

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В короткой программе россиянка Алина Загитова исполнит каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель, тройной флип. В произвольной программе заявлены каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из двойного акселя и тройного тулупа, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера, тройной флип. Россиянка Алена Косторная заявила в короткой программе тройной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, в произвольной программе — каскад из тройного акселя и двойного тулупа, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройной лутц.

Россиянка Александра Трусова в короткой программе выполнит двойной аксель, тройной флип, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе — четверной сальхов, четверной лутц, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, двойной аксель, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, тройной лутц. Анна Щербакова заявила в короткой программе двойной аксель, тройной флип, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе — каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной лутц, два двойных акселя, каскад из тройного лутца и тройного риттбергега, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройной лутц.

В программах других фигуристок можно отметить следующее: в произвольной программе у японки Рики Кихиры присутствует четверной сальхов, она уже заявляла его на этапе Гран-при в Японии, но не выполнила в ходе выступления.

Россиянка Камила Валиева, которая выступит в финале юниорского Гран-при, заявила один четверной тулуп, на этапе юниорского Гран-при в Челябинске спортсменка выполнила два четверных тулупа, один из прыжков закончился падением. Американка Алиса Лью в произвольной программе выполнит каскад из четверного лутца и тройного акселя, также в ее программе значится еще один четверной лутц. Она является единственной спортсменкой в женском одиночном катании, объединяющей указанные элементы в своей программе. Помимо нее, два четверных лутца исполняет только Щербакова.