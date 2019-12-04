Стал известен прыжковый контент в программах фигуристки Загитовой в финале Гран-при
ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ с прыжковым контентом в программах участников финала
ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ с прыжковым контентом в программах участников финала
В короткой программе россиянка Алина Загитова исполнит каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель, тройной флип. В произвольной программе заявлены каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из двойного акселя и тройного тулупа, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера, тройной флип. Россиянка Алена Косторная заявила в короткой программе тройной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, в произвольной программе — каскад из тройного акселя и двойного тулупа, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройной лутц.
Россиянка Александра Трусова в короткой программе выполнит двойной аксель, тройной флип, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе — четверной сальхов, четверной лутц, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, двойной аксель, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, тройной лутц. Анна Щербакова заявила в короткой программе двойной аксель, тройной флип, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе — каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной лутц, два двойных акселя, каскад из тройного лутца и тройного риттбергега, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройной лутц.
Россиянка Камила Валиева, которая выступит в финале юниорского
Финал