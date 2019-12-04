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16:59 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Косторная откроет короткую программу у женщин в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выйдет на лед первой в короткой программе в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду.

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Источник: РИА "Новости"

Второй на лед в короткой программе выйдет россиянка Александра Трусова, третьей — ее соотечественница Анна Щербакова, четвертой — японка Рика Кихира, пятой — американка Брэди Теннелл, шестой — россиянка Алина Загитова.

Женщины представят короткие программы в финале Гран-при в пятницу, начало — в 21:50 мск. Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

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