Фигуристка Косторная откроет короткую программу у женщин в финале Гран-при
ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выйдет на лед первой в короткой программе в женском одиночном катании в финале серии
ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выйдет на лед первой в короткой программе в женском одиночном катании в финале серии
Второй на лед в короткой программе выйдет россиянка Александра Трусова, третьей — ее соотечественница Анна Щербакова, четвертой — японка Рика Кихира, пятой — американка Брэди Теннелл, шестой — россиянка Алина Загитова.
Женщины представят короткие программы в финале