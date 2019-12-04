Фигуристка Косторная откроет короткую программу у женщин в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выйдет на лед первой в короткой программе в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду.