Финал близко: Загитова не приехала, Тутберидзе помогла Валиевой

Японское нашествие

Главное разочарование — ноль четверных

Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная не явились

Внезапно композиция прервалась посередине, и диктор суровым голосом сообщил: «Алена Косторная — not present, Алина Загитова — not present, Александра Трусова — not present, Анна Щербакова — not present».