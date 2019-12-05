Дуэль Валиевой и Лью, бриллиант Тутберидзе. Русские могут взять все золото в юниорском финале
В четверг, 5 декабря, в Турине начинается финал серии
В четверг, 5 декабря, в Турине начинается финал серии
Как и в прошлом году, в этом виде в финал попало сразу пять российских пар. Лидеры серии Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов вышли в итоговый турнир с лучшим результатом, выиграв свои этапы. Для дуэта это уже третий финал. В предыдущие сезоны Полина и Дима дважды были на пьедестале. А вот взять золото им пока ни разу не удалось. Сейчас они главные претенденты на победу.
У Панфиловой/Рылова есть почти все, чтобы выигрывать: отличные подкрутка и выбросы, качественные парные элементы, прекрасные программы. Им не хватает только тройных прыжков, которые не получаются у Полины. Не так давно в интернете появилось видео, на котором ребята прыгают каскад тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов, правда, пока по отдельности. Но и только с двойными прыжками этот дуэт легко способен выиграть финал.
Здесь вообще весь пьедестал может достаться только российским парам. По одному этапу выиграли еще два дуэта — Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Можно предположить, что именно они разыграют оставшиеся места в тройке. На этапах у Юли и Миши были проблемы с выбросами, а у Ксюши и Валерия — с прыжками. Медаль будет зависеть от чистоты исполнения этих элементов.
В случае ошибок лидеров в топ-3 может оказаться один из оставшихся трех дуэтов. Наибольшие шансы имеют Диана Мухаметзянова/Илья Миронов. С этапов они увезли серебро и бронзу, поразив всех своим прыжковым набором в произвольной программе. Они исполняют два самых сложных тройных прыжка — лутц и флип. Справившись со своим контентом, они смогут составить серьезную конкуренцию в борьбе за медаль.
Анника Хокке/Роберт Кункель и Алина Пепелева/Роман Плешков — дебютанты финала
В финал юниорского
Интересно, что каждый фигурист из шестерки финалистов выиграл по этапу, а Мозалев даже два. Это особенно радует, учитывая то, как сложился для Андрея прошлый сезон. Тогда он победил на своем первом этапе, но занял лишь шестое место на втором. Но в этом году петербургский фигурист не допустил подобной ошибки, неплохо откатался на обоих стартах и с первым результатом отобрался в финал.
Угадать победителя трудно. Им может стать любой спортсмен из числа финалистов. Все из них исполняют тройные аксели и четверные прыжки. Проблем нет и с компонентами. Некоторое преимущество имеет ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Ему принадлежат юниорские мировые рекорды в короткой и произвольной программах и по сумме. Даниилу удалось набрать высокие баллы не только за счет сложных элементов и компонентов, но и благодаря судейским надбавкам. На своем втором этапе ГП Самсонов не исполнил ни одного чистого четверного в произвольной программе, но все равно выиграл у Юмы Кагиямы с двумя квадами. У японца есть шанс взять реванш — он тоже пробился в финал, как и его соотечественник Сун Сато.
Петр Гуменник в прошлом году стал вторым в финале юниорской серии. В этом ему пока не удаются чистые прокаты обеих программ. Но если у фигуриста
Финал в Турине станет первым для Даниэля Грассля. Итальянец совмещает выступления на юниорском и взрослом уровне. В прошлом сезоне он стал шестым на чемпионате Европы и третьим — на юниорском чемпионате мира. В этом году спортсмен участвовал в ЮГП и выиграл бронзу и золото. В финале Даниэль может взять любую медаль — у него большой опыт выступлений и хороший технический набор (в том числе четверные лутц и риттбергер).
В этом виде в финал смогли пройти только дуэты, выигравшие как минимум серебро на обоих этапах. Американцы Эйвонли Нгуен /Вадим Колесник и россияне ЕлизаветаШанаева/Дэвид Нарижный и Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов победили дважды. Мария Казакова/Георгий Ревия из Грузии взяли золото на своем втором этапе.
Можно предположить, что эти четыре пары и будут бороться за медали в финале. Увереннее всего смотрится американский дуэт — в прошлом году Нгуен/Колесник уже участвовали в подобном турнире. Сейчас у них лучшие баллы среди всех юниорских танцевальных пар благодаря высоким оценкам за компоненты и судейским надбавкам за элементы.
Шанаева/Нарижний в финале впервые — в прошлом году на этапах они выступали не так удачно. Зато сейчас стали одними из лидеров юниорских танцев. По сумме двух программ Лиза и Дэвид заочно проиграли американскому дуэту около трех баллов. В Турине ребята могут еще добавить и составить серьезную конкуренцию в борьбе за золото.
Худайбердиева/Филатов и Казакова/Ревия уже встречались на этапе в Латвии. Тогда российский дуэт победил с преимуществом в 33 сотых. Мария и Георгий были в прошлогоднем в финале, так что опыт подобных выступлений у них есть. А вот Лиза с Андреем катаются вместе первый сезон. Партнерша выиграла серебро на прошлом ЮЧМ с Никитой Назаровым, а потом дуэт распался. Будет интересно посмотреть, как проявят себя Худайбердиева/Филатов с такой жестокой конкуренцией.
В Турине также выступят французы Луисия Деможе/Тео Ле Мерсье и россияне Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Оба дуэта дважды взяли по серебру на этапах. Для них попадание в финал — большое достижение, в этом году они сильно спрогрессировали. Шансы на медали у французов и россиян не такие большие, как у других пар, но в случае ошибок соперников и своих чистых прокатов они могут войти в топ-3.
Самой интересной частью юниорского финала ГП станут выступления девушек. Болельщики больше всего ждут дуэль между Камилой Валиевой и Алисой Лью. Обе фигуристки владеют элементами ультра-си: россиянка исполняет четверной тулуп, а американка — квад лутц и тройной аксель. Лью делает аксель даже в короткой программе — они с тренером нашли лазейку в правилах. Вообще, этот прыжок запрещено исполнять сольно в короткой, зато про каскад там ничего не сказано.
Скорее всего, Валиева и Лью разыграют первые два места. А вот третье может взять любая из оставшихся фигуристок. Больше всего шансов у Ксении Синицыной — она хоть и проиграла Камиле Валиевой в Челябинске, зато заочно обыграла Алису Лью по баллам. Ксюша пока не делает элементы
В финал также пробились россиянки Дарья Усачева, Виктория Васильева и Хе Ин Ли из Кореи. Даша и Хе Ин дважды встречались на этапах. Оба раза победила кореянка, хотя после короткой программы лидировала россиянка. Все решала произвольная. Ли оба раза каталась чисто, а вот у Усачевой было много ошибок. Но по потенциалу Даша ничуть не слабее.
На этапах удивила Виктория Васильева. Перед началом сезона на сборах у нее заболела нога, поэтому было не до конца понятно, насколько спортсменка готова к стартам. Но она чисто откатала свои программы в Челябинске, после чего получила второй этап. Там она обыграла соотечественницу Анастасию Тараканову и вышла в финал.
Чтобы бороться за медали, всем трем фигуристкам (Усачевой, Васильевой и Ли), нужно обязательно прокатывать программы без ошибок и улучшать личные рекорды.
Расписание финала
Четверг, 5 декабря
17:30 — юноши, короткая программа
18:35 — пары, короткая программа
19:50 — девушки, короткая программа.
Пятница, 6 декабря
17:00 — танцы, ритмический танец
18:20 — девушки, произвольная программа.
Суббота, 7 декабря
16:20 — пары, произвольная программа
17:45 — юноши, произвольная программа
20:00 — танцы, произвольный танец.
Анастасия Плетнева