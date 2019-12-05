Заплатившие €1600 фанаты смотрят фигурку через железную решетку. Дичь на финале Гран-при

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Финал Гран-при проходит в прекрасном месте. Туринская «Палавела» была построена в 1961-м, а в 2006-м здесь проходила Олимпиада, которая принесла нам три золота в фигурном катании. Блистали Евгений Плющенко, Татьяна Навка / Роман Костомаров и Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин.

В 2019-м повторять успех в финале Гран-при отправились сразу 26 представителей России. И сотни болельщиков вместе с ними.

Увидеть крутой турнир стоит денег. Цены на билеты не отличаются демократичностью, а некоторые абонементы переваливают даже за тысячу евро. Наверное, с таких дорогих позиций прекрасный обзор на лед? Не совсем. Болельщики, заплатившие €1600, вынуждены смотреть соревнования через стекло и железные ограждения.

«36 фанатов фигурного катания заплатили за билеты €1600, но обзор сильно заблокирован. Это кошмар! Такие места сложно назвать премиальными. Это просто афера на €57600. Не могли бы вы хоть чуть-чуть уважать болельщиков? Можно удалить стеклянную стену / металлические ограждения? Или переместить их? Или хотя бы вернуть деньги?» — писал возмущенный болельщик Юдзуру Ханю в твиттере, тегнув официальные аккаунты ISU и финала Гран-при.

Организаторы решения проблемы не предложили.

«Я разговаривал с организаторами на арене. По их словам, стекло и его высота определяются законом из соображений безопасности. Я спросил, почему они не предупредили нас и не предоставили скидку. Они просто пожали плечами и сказали: “Извините, мы ничего не можем сделать”», — рассказал другой болельщик.

Вся арена разделена на три яруса. На двух верхних места сложно называть комфортными для просмотра соревнований, которые идут по семь часов. На втором уровне сидения похожи на те, что ставят в государственных поликлиниках, а на третьем — спинки отсутствуют вообще.

Но даже на такие места билет на один день стоит несколько десятков евро.

Недовольны политикой продажи билетов и россияне.

«Когда мы покупали билеты, было два варианта — all event и на конкретный день. В all event входят все тренировки, соревнования и показательные. Мы долго сомневались, брать билет за €230 на все или нет. Решили взять, хотя на гала мы ни при каком раскладе бы не успевали. Спустя пару месяцев организаторы неожиданно выпустили абонемент только на соревнования за €140 на те же места, хотя заранее об этом никого не предупреждали. В итоге мы в пролете почти на сто евро», — рассказала Sport24 одна из болельщиц.

Соревновательные прокаты начнутся днем в пятницу. Тогда и станет ясно, действительно ли готов Турин принять финал Гран-при.

Константин Лесик