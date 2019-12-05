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11:06 (мск), источник: Sport24

Заплатившие €1600 фанаты смотрят фигурку через железную решетку. Дичь на финале Гран-при

Организаторов обвинили в афере.

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Финал Гран-при проходит в прекрасном месте. Туринская «Палавела» была построена в 1961-м, а в 2006-м здесь проходила Олимпиада, которая принесла нам три золота в фигурном катании. Блистали Евгений Плющенко, Татьяна Навка / Роман Костомаров и Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин.

В 2019-м повторять успех в финале Гран-при отправились сразу 26 представителей России. И сотни болельщиков вместе с ними.

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Увидеть крутой турнир стоит денег. Цены на билеты не отличаются демократичностью, а некоторые абонементы переваливают даже за тысячу евро. Наверное, с таких дорогих позиций прекрасный обзор на лед? Не совсем. Болельщики, заплатившие €1600, вынуждены смотреть соревнования через стекло и железные ограждения.

«36 фанатов фигурного катания заплатили за билеты €1600, но обзор сильно заблокирован. Это кошмар! Такие места сложно назвать премиальными. Это просто афера на €57600. Не могли бы вы хоть чуть-чуть уважать болельщиков? Можно удалить стеклянную стену / металлические ограждения? Или переместить их? Или хотя бы вернуть деньги?» — писал возмущенный болельщик Юдзуру Ханю в твиттере, тегнув официальные аккаунты ISU и финала Гран-при.

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Организаторы решения проблемы не предложили.

«Я разговаривал с организаторами на арене. По их словам, стекло и его высота определяются законом из соображений безопасности. Я спросил, почему они не предупредили нас и не предоставили скидку. Они просто пожали плечами и сказали: “Извините, мы ничего не можем сделать”», — рассказал другой болельщик.

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Вся арена разделена на три яруса. На двух верхних места сложно называть комфортными для просмотра соревнований, которые идут по семь часов. На втором уровне сидения похожи на те, что ставят в государственных поликлиниках, а на третьем — спинки отсутствуют вообще.

Но даже на такие места билет на один день стоит несколько десятков евро.

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Недовольны политикой продажи билетов и россияне.

«Когда мы покупали билеты, было два варианта — all event и на конкретный день. В all event входят все тренировки, соревнования и показательные. Мы долго сомневались, брать билет за €230 на все или нет. Решили взять, хотя на гала мы ни при каком раскладе бы не успевали. Спустя пару месяцев организаторы неожиданно выпустили абонемент только на соревнования за €140 на те же места, хотя заранее об этом никого не предупреждали. В итоге мы в пролете почти на сто евро», — рассказала Sport24 одна из болельщиц.

Соревновательные прокаты начнутся днем в пятницу. Тогда и станет ясно, действительно ли готов Турин принять финал Гран-при.

Константин Лесик

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