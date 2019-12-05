Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Металлург Мг
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Арсенал
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
6.12
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
6.12
Монреаль Канадиенс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.12
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
6.12
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.12
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
6.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.12
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
6.12
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Вашингтон Кэпиталз
13
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
25
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
12:22 (мск), источник: Prosports.kz

«По стопам Тена». Что покажут казахстанцы на «Золотом коньке Загреба»

Сегодня на лед выйдут Айза Мамбекова, Рахат Бралин и Никита Манько.

Наверх
Источник: Prosports.kz

Сразу трое отечественных фигуристов примут участие в престижном международном турнире «Золотой конек Загреба», сообщает Prosports.kz.

Сегодня в короткой программе мы увидим Айзу Мамбекову, Никиту Манько и Рахата Бралина.

Читайте также
Самодурова и Туктамышева выступят на турнире серии «Челленджер»

Главными соперницами казахстанки станут чемпионки Европы разных лет Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева, которые не смогли пробиться в финал Гран-при. Туктамышева будет единственной, кто владеет элементами ультра-си: она исполняет тройной аксель, а недавно разучила четверной тулуп, но пока не прыгала его на соревнованиях. Была в заявке еще и Станислава Константинова, но позже снялась с турнира. Айза принимала участие в Golden spin of Zagreb в прошлом году и заняла тогда 24 место.

У мужчин основными соперниками наших парней станут россияне Макар Игнатов и Артур Даниелян. Однако главный фаворит на победу представитель Грузии Морис Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, а не так давно выиграл Мемориал Дениса Тена в Алматы.

Отметим, что в 2018 году на этом турнире Манько был 18-м, а Рахат Бралин третьим в молодежной категории. Кроме того «Золотой конек» счастливый для нас. В 1015 и 2016 годах его выигрывал Денис Тен.

Напомним, что Golden spin of Zagreb (Золотой конек Загреба) — международный турнир по фигурному катанию ежегодно проводящийся в столице Хорватии — Загребе c 1968 года. Основателями соревнования были Клара Душанович, чемпионка Хорватии 1938—49 годов и Радован Липовшчак. Начиная с сезона 2014−15 годов турнир вошел в серию ISU Challenger. В текущем сезоне он является заключительным этапом этой серии.

Каждый фигурист (или пара) имеет право принять участие в трех соревнованиях серии Челленджер. При составлении рейтинга участников в зачет идут два лучших результата, показанные фигуристами на этапах. По окончании серии тройке лидеров в каждой дисциплине присуждаются денежные призы.

На данный момент в серии лидирует Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Алиса Ефимова / Александр Коровин, Мэдисон Чок / Эван Бейтс.

Источник: Prosports.kz
Источник: Prosports.kz
Источник: Prosports.kz
Источник: Prosports.kz

Егор ИЛЬИН

Читайте также
«Если «Кайрат» уедет в РПЛ, то в КПЛ все подомнут под «Астану»
Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК
В клубе РПЛ прокомментировали ситуацию с процедурой банкротства
Кто станет соперником сборной России в квалификации ЧМ-2022?
Россиянки разобрались с Японией на ЧМ и продлили победную серию
Алеся Кафельникова: ходит по подиуму и радует отца (фото)
Туктамышева лидирует после короткой программы в Загребе
Главе мировой легкой атлетики отказано в членстве в МОК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь