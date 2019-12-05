«По стопам Тена». Что покажут казахстанцы на «Золотом коньке Загреба»

Источник: Prosports.kz

Сразу трое отечественных фигуристов примут участие в престижном международном турнире «Золотой конек Загреба», сообщает Prosports.kz.

Сегодня в короткой программе мы увидим Айзу Мамбекову, Никиту Манько и Рахата Бралина.

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Главными соперницами казахстанки станут чемпионки Европы разных лет Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева, которые не смогли пробиться в финал Гран-при. Туктамышева будет единственной, кто владеет элементами ультра-си: она исполняет тройной аксель, а недавно разучила четверной тулуп, но пока не прыгала его на соревнованиях. Была в заявке еще и Станислава Константинова, но позже снялась с турнира. Айза принимала участие в Golden spin of Zagreb в прошлом году и заняла тогда 24 место.

У мужчин основными соперниками наших парней станут россияне Макар Игнатов и Артур Даниелян. Однако главный фаворит на победу представитель Грузии Морис Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, а не так давно выиграл Мемориал Дениса Тена в Алматы.

Отметим, что в 2018 году на этом турнире Манько был 18-м, а Рахат Бралин третьим в молодежной категории. Кроме того «Золотой конек» счастливый для нас. В 1015 и 2016 годах его выигрывал Денис Тен.

Напомним, что Golden spin of Zagreb (Золотой конек Загреба) — международный турнир по фигурному катанию ежегодно проводящийся в столице Хорватии — Загребе c 1968 года. Основателями соревнования были Клара Душанович, чемпионка Хорватии 1938—49 годов и Радован Липовшчак. Начиная с сезона 2014−15 годов турнир вошел в серию ISU Challenger. В текущем сезоне он является заключительным этапом этой серии.

Каждый фигурист (или пара) имеет право принять участие в трех соревнованиях серии Челленджер. При составлении рейтинга участников в зачет идут два лучших результата, показанные фигуристами на этапах. По окончании серии тройке лидеров в каждой дисциплине присуждаются денежные призы.

На данный момент в серии лидирует Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Алиса Ефимова / Александр Коровин, Мэдисон Чок / Эван Бейтс.

Источник: Prosports.kz

Источник: Prosports.kz

Источник: Prosports.kz

Источник: Prosports.kz