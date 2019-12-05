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16:22 (мск), источник: ТАСС

Александра Трусова исполнила четверной флип на тренировке перед финалом Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила второй по сложности четверной прыжок — флип — на тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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15-летняя фигуристка выполнила прыжок в ходе «прогона» произвольной программы, данный элемент значился первым в расстановке спортсменки, далее она также чисто сделала четверные сальхов и лутц, а также каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер. Кроме того, в заключительной части выступления Трусова попыталась выполнить тулуп, однако элемент у россиянки не получился. На данный момент неизвестно, планировался ли этот прыжок как четверной. Кроме того, перед началом «прогона» Трусова выполнила тройной аксель — самый сложный прыжок в три оборота, которого также нет в заявке спортсменки ни в короткой, ни в произвольной программах.

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В заявке Трусовой на финал Гран-при значились четыре четверных прыжка. Вместо четверного флипа россиянка планировала исполнять еще один четверной тулуп. На текущий момент флип в четыре оборота не исполнялся чисто на соревнованиях в женском одиночном катании.

Позднее на дневной сессии тренировок другая россиянка Анна Щербакова также попыталась выполнить четверной флип, однако у нее данный элемент завершился падением. Помимо него 15-летняя Щербакова чисто прыгнула два четверных лутца (один — в каскаде с тройным тулупом).

Оставшиеся россиянки Алина Загитова и Алена Косторная также представляли свои произвольные программы. 17-летней Загитовой удалось чисто исполнить все прыжковые элементы, включая каскад из тройного лутца и тройного риттбергера в начале выступления, 16-летняя Косторная начала тренировку произвольной программы с тройного акселя, на котором допустила ошибку, коснувшись льда второй ногой.

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Далее фигуристка также едва не упала при выполнении каскада из тройного флипа и тройного тулупа.

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Короткие программы в рамках финала Гран-при женщины представят в пятницу.

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