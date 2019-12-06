Алиев идет четвертым после короткой программы в финале Гран-при

Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. В нынешнем сезоне спортсмен стал третьим на этапе Гран-при в США, а также занял второе место на этапе серии в Москве. 21-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года и бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. Россиянин выиграл этап Гран-при в Москве и стал вторым на этапе серии в Гренобле (Франция).