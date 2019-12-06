Алиев идет четвертым после короткой программы в финале Гран-при
ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает четвертое место после короткой программы в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии
ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает четвертое место после короткой программы в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии
20-летний россиянин по итогам проката получил 88,78 балла. Лидирует американец Натан Чен (110,38), вторым идет японец Юдзуру Ханю (97,43), третьим — француз Кевин Эймоз (96,71). Пятое место занимает россиянин Александр Самарин, показавший результат 81,32 балла.
Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. В нынешнем сезоне спортсмен стал третьим на этапе
Произвольная программа у мужчин пройдет 7 декабря. Финал