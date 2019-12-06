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00:41 (мск), источник: ТАСС

Алиев идет четвертым после короткой программы в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает четвертое место после короткой программы в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при. Турнир проходит в итальянском городе Турин.

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Источник: ИТАР-ТАСС

20-летний россиянин по итогам проката получил 88,78 балла. Лидирует американец Натан Чен (110,38), вторым идет японец Юдзуру Ханю (97,43), третьим — француз Кевин Эймоз (96,71). Пятое место занимает россиянин Александр Самарин, показавший результат 81,32 балла.

Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. В нынешнем сезоне спортсмен стал третьим на этапе Гран-при в США, а также занял второе место на этапе серии в Москве. 21-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года и бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. Россиянин выиграл этап Гран-при в Москве и стал вторым на этапе серии в Гренобле (Франция).

Произвольная программа у мужчин пройдет 7 декабря. Финал Гран-при в Турине завершится в субботу.

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