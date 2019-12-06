Русские парни провалились на старте финала Гран-при. Судьи возвысили американца

Два русских одиночника в финале Гран-при. Это круто. Фаны русской фигурки отмечали минимум неделю. Естественно, все понимали, что любой из наших, Самарин или Алиев, максимум борется за бронзу в ФГП. Но круто же иметь два своих представителя в топ-6 мира. Ни у одной страны такого больше нет.

Начинал сегодня француз Кевин Аймо, которого считали аутсайдером. Итальянцы решили унизить его до конца и поставили неправильную музыку.

Но это только вдохновило Кевина. Четверной тулуп был удивительно легким, никогда раньше он так круто не делал квад, остальные прыжки — тройной лутц — тройной тулуп и триксель тоже были сделаны четко.

Кевин вкладывал душу во все элементы, но особенно в свою необычную хореографию. Судьи такой порыв страсти оценили — компоненты были что надо. Кевин побил свой личный рекорд и нескромно схватил своего тренера!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OinxazT2PEc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У китайца Бояна Цзиня сразу все пошло не так. Коронный квад лутц он сорвал и остался последним по итогам короткой.

Когда начал выступать Дмитрий Алиев, показалось, что российская мужская одиночка начинает реально подниматься: четверной лутц — двойной тулуп (к сожалению, не тройной), сольный четверной тулуп и тройной аксель — все хорошо сделано.

Но дальше… Все вращения, кроме последнего, были третьего уровня, а дорожку вообще жестко отминусовали после лютого косяка Димы.

И все равно казалось, что Алиев будет где-то рядом с Аймо, но он оказался в 8 баллах позади. И это с двумя четверными, включая лутц. Судьи, вы как там вообще?!

Нэтан Чен вышел выступать в новом костюме. Тот самый, из сундука мамы, чемпион мира все же снял.

Но и новое творение не назвать костюмом. Это просто серо-белая водолазка. Но после проката Нэтана о таких нюансах пришлось забыть: четверной лутц, триксель и каскад четверной тулуп — тройной тулуп во второй половине. Все на плюсы.

Но, на самом деле, судьи так верили, что Ханю откатает чисто, что заранее завышали баллы Чену. Выезды были так себе, компоненты поставили с дикой прибавкой.

По факту, Чен с таким прокатом заслужил 103−105 баллов.

ISU хотелось, чтобы была интрига перед произвольной. Но из судей такие себе оракулы вышли. Они не знали, как будет дальше.

Александр Самарин заявляет на короткую самый крутой контент в мире. Чен и Ханю рядом не стояли. Четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной флип…

До сегодняшнего дня казалось, что четверной лутц для Саши — это изи-разминка. Но нет. Падения не было, зато касание льда двумя руками.

Далее был сделан четверной флип. Он менее стабилен, чем лутц. Его Самарин в этот раз недокрутил, но хоть не упал, что позволило спасти каскад. Прикрепил Самарин двойной тулуп.

Единственное, что получилось без ошибки, — тройной аксель. Под конец программы Саша развалился совсем, за дорожку был поставлен вообще второй уровень. Это психология после завала элементов ультра-си.

Юдзуру Ханю в этом сезоне на всех стартах был идеален. К его выступлению весь олимпийский дворец в Турине заполнился японцами. Но дальше случилось нечто…

Четверной сальхов от Юзу был эталонным (так бывает далеко не всегда), тройной аксель — шик. На вторую часть программы был запланирован каскад квад тулуп — тройной тулуп. Но четверной не пошел так, как надо (грубый степ-аут, все судьи поставили -5). К тому же двукратный олимпийский чемпион остался без каскада, потеряв тьму баллов.

После такого зал просто ревел, отчаянно закидывая каток желтыми Винни-Пухами (можно считать, это были слезы фанатов).

Да и Юзу сам был такому прокату не рад. К тому же он выглядел ужасно одиноко во время ожидания оценок. Рядом не было тренеров.

И теперь не очень понятно, для чего судьи разогнали оценки для Чена, который явно не заслуживал и 105 баллов (получил 110). Интриги перед произвольной, по сути, нет.

Финал Гран-при. Короткая программа. Мужчины

1. Нэтан Чен (США) — 110,38.

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 97,43.

3. Кевин Аймо (Франция) — 96,71.

4. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,78.

5. Александр Самарин (Россия) — 81,32.