Русские парни провалились на старте финала Гран-при. Судьи возвысили американца
Саша, Дима, почему?
Саша, Дима, почему?
Два русских одиночника в финале
Но это только вдохновило Кевина. Четверной тулуп был удивительно легким, никогда раньше он так круто не делал квад, остальные прыжки — тройной лутц — тройной тулуп и триксель тоже были сделаны четко.
Кевин вкладывал душу во все элементы, но особенно в свою необычную хореографию. Судьи такой порыв страсти оценили — компоненты были что надо. Кевин побил свой личный рекорд и нескромно схватил своего тренера!
У китайца Бояна Цзиня сразу все пошло не так. Коронный квад лутц он сорвал и остался последним по итогам короткой.
Когда начал выступать Дмитрий Алиев, показалось, что российская мужская одиночка начинает реально подниматься: четверной лутц — двойной тулуп (к сожалению, не тройной), сольный четверной тулуп и тройной аксель — все хорошо сделано.
Но дальше… Все вращения, кроме последнего, были третьего уровня, а дорожку вообще жестко отминусовали после лютого косяка Димы.
И все равно казалось, что Алиев будет
Нэтан Чен вышел выступать в новом костюме. Тот самый, из сундука мамы, чемпион мира все же снял.
Но и новое творение не назвать костюмом. Это просто
По факту, Чен с таким прокатом заслужил 103−105 баллов.
ISU хотелось, чтобы была интрига перед произвольной. Но из судей такие себе оракулы вышли. Они не знали, как будет дальше.
Александр Самарин заявляет на короткую самый крутой контент в мире. Чен и Ханю рядом не стояли. Четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной флип…
Далее был сделан четверной флип. Он менее стабилен, чем лутц. Его Самарин в этот раз недокрутил, но хоть не упал, что позволило спасти каскад. Прикрепил Самарин двойной тулуп.
Единственное, что получилось без ошибки, — тройной аксель. Под конец программы Саша развалился совсем, за дорожку был поставлен вообще второй уровень. Это психология после завала элементов
Юдзуру Ханю в этом сезоне на всех стартах был идеален. К его выступлению весь олимпийский дворец в Турине заполнился японцами. Но дальше случилось нечто…
Четверной сальхов от Юзу был эталонным (так бывает далеко не всегда), тройной аксель — шик. На вторую часть программы был запланирован каскад квад тулуп — тройной тулуп. Но четверной не пошел так, как надо (грубый
Да и Юзу сам был такому прокату не рад. К тому же он выглядел ужасно одиноко во время ожидания оценок. Рядом не было тренеров.
И теперь не очень понятно, для чего судьи разогнали оценки для Чена, который явно не заслуживал и 105 баллов (получил 110). Интриги перед произвольной, по сути, нет.
Финал
1. Нэтан Чен (США) — 110,38.
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 97,43.
3. Кевин Аймо (Франция) — 96,71.
4. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,78.
5. Александр Самарин (Россия) — 81,32.
6. Боян Цзинь (Китай) — 80,67.