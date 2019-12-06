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14:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова сделала на тренировке Финала Гран-при четыре четверных прыжка

ТУРИН (Италия), 6 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Александра Трусова исполнила на официальной тренировке Финала Гран-при в Турине четыре четверных прыжка — лутц, флип, сальхов и тулуп, а также аксель в три с половиной оборота.

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Источник: Спорт РИА Новости

Финал Гран-при стартовал в четверг во дворце спорта «Палавела» в Турине. В пятницу начнутся соревнования в женском одиночном катании среди взрослых спортсменок. Начало короткой программы в 21:50 мск. Россию на турнире представляют четыре фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Алина Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Трусова.

Четверные прыжки у женщин разрешены только в произвольной программе. На тренировке Трусова работала над четырьмя видами четверных и тройным акселем, добившись на каждом элементе чисто исполненной попытки.

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