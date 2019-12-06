Трусова сделала на тренировке Финала Гран-при четыре четверных прыжка
ТУРИН (Италия), 6 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Александра Трусова исполнила на официальной тренировке Финала
ТУРИН (Италия), 6 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Александра Трусова исполнила на официальной тренировке Финала
Финал
Четверные прыжки у женщин разрешены только в произвольной программе. На тренировке Трусова работала над четырьмя видами четверных и тройным акселем, добившись на каждом элементе чисто исполненной попытки.