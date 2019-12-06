Трусова сделала на тренировке Финала Гран-при четыре четверных прыжка

Финал Гран-при стартовал в четверг во дворце спорта «Палавела» в Турине. В пятницу начнутся соревнования в женском одиночном катании среди взрослых спортсменок. Начало короткой программы в 21:50 мск. Россию на турнире представляют четыре фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Алина Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Трусова.