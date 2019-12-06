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6 декабря, источник: ТАСС

Фигуристка Валиева завоевала золото финала юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в одиночных соревнованиях в финале серии Гран-при среди юниоров. Соревнования проходят в итальянском Турине.

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Источник: ИТАР-ТАСС

13-летняя россиянка по итогам двух программ показала результат 207,47 балла (69,02 в короткой программе и 138,45 — в произвольной программе). Второе место заняла 14-летняя американка Алиса Лью (204,65; 71,19+133,46), третьей стала 13-летняя россиянка Дарья Усачева (200,37; 70,15+130,22). Четвертое место заняла Ксения Синицына (195,57; 69,40+126,17), шестое — Виктория Васильева (184,37; 68,07+116,30).

Во время загрузки произошла ошибка.

Валиева впервые принимает участие в юниорской серии Гран-при, в текущем сезоне она выиграла этапы в Куршевеле и Челябинске.

Финал Гран-при завершится 7 декабря.

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