Туктамышева выиграла турнир в Хорватии. Четверной тулуп она приберегла для чемпионата России
Традиционно параллельно с финалом
Традиционно параллельно с финалом
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева с легкостью выиграла «челленджер» в Загребе, а заодно — и всю серию. Ей
Было очевидно, что Туктамышева победит в Хорватии — соперников у нее не было. Интрига заключалась только в том, прыгнет ли фигуристка четверной тулуп в произвольной программе. Недавно спортсменка выложила в инстаграме удачную попытку исполнения этого прыжка. Лиза приучила болельщиков, что просто так своими достижениями она не делится. В конце прошлого сезона спортсменка показала два тройных акселя на тренировке, сказав, что планирует исполнять их на соревнованиях. Свое слово она сдержала. Сейчас эти два элемента
В Загребе Лиза хорошо выступила в короткой, но стандартно не добрала уровней на вращении и дорожке. Аксель тоже не был безупречным — получился выезд в остановку. Как итог — 72,68 с отрывом в 8 баллов от второго места.
В произвольной тоже обошлось без больших сюрпризов — четверного тулупа в программе не было. Зато все вращения
Позже оказалось, что квад все же был. Судя по платью, перчаткам и аплодисментам зрителей, Туктамышева исполнила его во время разминки перед произвольной. Можно предположить, что Лиза настроена сделать прыжок на чемпионате России, иначе не стала бы прыгать его вообще.
По статусу турнир в Загребе — не особо важный турнир. Все лучшие фигуристы выступают в финале