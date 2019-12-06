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6 декабря, источник: Sport24

Туктамышева выиграла турнир в Хорватии. Четверной тулуп она приберегла для чемпионата России

Традиционно параллельно с финалом Гран-при проводится последний турнир серии «челленджер» —Golden Spin of Zagreb. Обычно на нем выступают фигуристы, которым не удалось попасть на главный старт первой половины сезона. В этом году в столицу Хорватии приехали победитель чемпионата США Джейсон Браун, призеры этапов ГП Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и чемпионка Европы Софья Самодурова. Но главными звездами здесь они не были.

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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева с легкостью выиграла «челленджер» в Загребе, а заодно — и всю серию. Ей наконец-то удалось побить свой «сизн бест», который держался у нее со старта Lombardia Trophy в начале сезона. По сумме Лиза получила 221,15 балла.

Было очевидно, что Туктамышева победит в Хорватии — соперников у нее не было. Интрига заключалась только в том, прыгнет ли фигуристка четверной тулуп в произвольной программе. Недавно спортсменка выложила в инстаграме удачную попытку исполнения этого прыжка. Лиза приучила болельщиков, что просто так своими достижениями она не делится. В конце прошлого сезона спортсменка показала два тройных акселя на тренировке, сказав, что планирует исполнять их на соревнованиях. Свое слово она сдержала. Сейчас эти два элемента ультра-си — обычный набор Туктамышевой в произвольной.

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В Загребе Лиза хорошо выступила в короткой, но стандартно не добрала уровней на вращении и дорожке. Аксель тоже не был безупречным — получился выезд в остановку. Как итог — 72,68 с отрывом в 8 баллов от второго места.

В произвольной тоже обошлось без больших сюрпризов — четверного тулупа в программе не было. Зато все вращения наконец-то были исполнены на четвертый уровень, а на обоих флипах в программах не было неверного ребра. А еще получилось набрать в произвольной на пять баллов больше, чем на ГП в Китае.

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Позже оказалось, что квад все же был. Судя по платью, перчаткам и аплодисментам зрителей, Туктамышева исполнила его во время разминки перед произвольной. Можно предположить, что Лиза настроена сделать прыжок на чемпионате России, иначе не стала бы прыгать его вообще.

По статусу турнир в Загребе — не особо важный турнир. Все лучшие фигуристы выступают в финале Гран-при в Турине. Но главный старт для российских спортсменов — все-таки чемпионат России. Поэтому победа на международном старте была нужна Туктамышевой именно сейчас. Радость от чистых прокатов и исполненного четверного тулупа (пусть всего лишь и на разминке) придаст фигуристке уверенности перед национальным первенством. А это очень важно — у одиночниц в Красноярске борьба будет не столько с техническим контентом, сколько с собственными нервами.

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