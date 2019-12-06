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6 декабря, источник: Sport24

Загитова произвела на Тарасову сильнейшее впечатление: «Вот умница! Все сделала!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Алины Загитовой в короткой программе в финале Гран-при. 17-летняя россиянка добилась лучшего для себя результата в сезоне (79,60) и заняла второе место. Лидером стала Алена Косторная (85,55 балла), установившая мировой рекорд.

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«Вот умница! Все сделала! Будут, конечно, пересматривать первый каскад. Мне было не видно. Решили, что все чисто? Слава богу!

Произвела сильнейшее впечатление. Сконцентрировалась. Она уже взрослый человек, а мы ее видели крошкой. Молодец девочка! Сконцентрировалась и все сделала. Но у Косторной был аксель, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренеры помогли ей в себя поверить и остаться, вот так кататься! Это все непросто в период становления. У нее тело совершенно изменилось: каталась же раньше крошка в красном платье…

Здорово выступила сегодня! И программа ей эта идет. Видно, что Тутберидзе прямо счастлива внутри. И Глейхенгауз поставил ей очень хорошую программу, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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