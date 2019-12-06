Загитова произвела на Тарасову сильнейшее впечатление: «Вот умница! Все сделала!»

21 фотография 21 фотография 21 фотография

«Вот умница! Все сделала! Будут, конечно, пересматривать первый каскад. Мне было не видно. Решили, что все чисто? Слава богу!

Произвела сильнейшее впечатление. Сконцентрировалась. Она уже взрослый человек, а мы ее видели крошкой. Молодец девочка! Сконцентрировалась и все сделала. Но у Косторной был аксель, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

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Тренеры помогли ей в себя поверить и остаться, вот так кататься! Это все непросто в период становления. У нее тело совершенно изменилось: каталась же раньше крошка в красном платье…