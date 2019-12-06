Загитова произвела на Тарасову сильнейшее впечатление: «Вот умница! Все сделала!»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Алины Загитовой в короткой программе в финале
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Алины Загитовой в короткой программе в финале
«Вот умница! Все сделала! Будут, конечно, пересматривать первый каскад. Мне было не видно. Решили, что все чисто? Слава богу!
Произвела сильнейшее впечатление. Сконцентрировалась. Она уже взрослый человек, а мы ее видели крошкой. Молодец девочка! Сконцентрировалась и все сделала. Но у Косторной был аксель, тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Тренеры помогли ей в себя поверить и остаться, вот так кататься! Это все непросто в период становления. У нее тело совершенно изменилось: каталась же раньше крошка в красном платье…
Здорово выступила сегодня! И программа ей эта идет. Видно, что Тутберидзе прямо счастлива внутри. И Глейхенгауз поставил ей очень хорошую программу, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.