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6 декабря, источник: Sport24

Косторная побила мировой рекорд в финале Гран-при, Загитова — 2-я в короткой программе

Трусова рискнула и ошиблась.

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Источник: Sport24

В Турине завершилось самое ожидаемое и интересное событие второго дня финала Гран-при — короткая программа женщин (ну, мы-то знаем, что девушек) Вкратце: у России мировой рекорд и весь промежуточный пьедестал.

Алена Косторная побила мировой рекорд, который она сама поставила две недели назад и выиграла короткую программу с преимуществом в 6 баллов над ближайшей соперницей. За свой перфоманс она получила 85,45 балла. Алена проводит очень нестабильные тренировки, но выходит на прокаты и показывает свой максимум — это не может не завораживать и не восхищать. Тройной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип-тройной тулуп — все без единой помарки, придраться просто не к чему. Скорость, скольжение, акценты. Все безупречно.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова уступила только Алене. Впервые в сезоне действующая чемпионка мира откатала свою программу чисто.

Каскад тройной лутц-тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип, все вращения и дорожка шагов на четвертый уровень. Алина вышла на короткую с совсем другим настроем, и мы сразу увидели разница с предыдущими прокатами. Таким качественным прокатом она приблизила себя к итоговому призовому месту, осталось самое сложное — произвольная. Баллы за короткую — 79,60.

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Анна Щербакова отстает от своей одногруппницы всего на балл, ее оценка за короткую — 78,27. Тренерский штаб в короткой программе Щербаковой делает ставку на стабильность. Двойной аксель, тройной флип, каскад лутц-риттбергер во второй программе и итоговое третье место. Чисто, четко, очень музыкально, все непрыжковые элементы на четвертые уровни, высокие компоненты и отличная итоговая оценка (сезонный рекорд Анны) — 78,27. В произвольной у нее три четверных прыжка (два лутца и флип) — будет очень интересно.

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Александра Трусова занимает лишь пятое место после короткой. Риск оказался неоправданным. Саша зашла на тройной аксель, но не докрутила и упала. Остальные элементы (флип и каскад лутц-тулуп) она сделала чисто, но все равно получила небольшую оценку — 71,45. В произвольной у Трусовой заявлено пять четверных прыжков, зная характер Саши, свое она без битвы не отдаст. Все решит произволка.

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Рика Кихира, которую называли главной соперницей русских, не справилась с нервами и показала самый неудачный прокат короткой в сезоне. Из прыжковых элементов на «плюсы» она сделала только риттбергер, на выезде с тройного акселя Рика подставила вторую ногу, а на каскаде тройной флип-тройной тулуп упала с тулупа. Оценка за прокат — 70,71.

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