Косторная побила мировой рекорд в финале Гран-при, Загитова — 2-я в короткой программе
Трусова рискнула и ошиблась.
Трусова рискнула и ошиблась.
В Турине завершилось самое ожидаемое и интересное событие второго дня финала
Алена Косторная побила мировой рекорд, который она сама поставила две недели назад и выиграла короткую программу с преимуществом в 6 баллов над ближайшей соперницей. За свой перфоманс она получила 85,45 балла. Алена проводит очень нестабильные тренировки, но выходит на прокаты и показывает свой максимум — это не может не завораживать и не восхищать. Тройной аксель, тройной лутц, каскад тройной
Олимпийская чемпионка Алина Загитова уступила только Алене. Впервые в сезоне действующая чемпионка мира откатала свою программу чисто.
Каскад тройной
Анна Щербакова отстает от своей одногруппницы всего на балл, ее оценка за короткую — 78,27. Тренерский штаб в короткой программе Щербаковой делает ставку на стабильность. Двойной аксель, тройной флип, каскад
Александра Трусова занимает лишь пятое место после короткой. Риск оказался неоправданным. Саша зашла на тройной аксель, но не докрутила и упала. Остальные элементы (флип и каскад лутц-тулуп) она сделала чисто, но все равно получила небольшую оценку — 71,45. В произвольной у Трусовой заявлено пять четверных прыжков, зная характер Саши, свое она без битвы не отдаст. Все решит произволка.
Рика Кихира, которую называли главной соперницей русских, не справилась с нервами и показала самый неудачный прокат короткой в сезоне. Из прыжковых элементов на «плюсы» она сделала только риттбергер, на выезде с тройного акселя Рика подставила вторую ногу, а на каскаде тройной