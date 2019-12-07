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00:12 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при среди спортивных пар

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в итальянском городе Турин.

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Источник: ИТАР-ТАСС

По сумме двух программ россияне получили 203,13 (71,48 — в короткой программе + 131,65 — в произвольной) балла. Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (211,69; 77,50 + 134.19), вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (204,27; 69,67 + 134,60). Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (201,84; 76,65 + 125,19), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — шестое (194,75; 75,16 + 119,59).

18-летняя Мишина и 20-летний Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, российская пара является победителем чемпионата мира среди юниоров (2019), также в активе фигуристов победа в финале юниорского Гран-при (2018). В текущем сезоне россияне выиграли этап во французском Гренобле и стали третьими в японском Саппоро.

24-летняя Суй Вэньцзин и 27-летний Хань Цун являются серебряными призерами Олимпийских игр. Также в активе китайской пары две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Китайцы впервые побеждают в финале Гран-при, ранее они становились серебряными и дважды бронзовыми призерами. Суй Вэньцзин и Хань Цун принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (155,60) и по общей сумме баллов (234,84).

Финал Гран-при в Турине завершится 7 декабря.

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