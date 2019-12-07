Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при среди спортивных пар
ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали в финале серии
ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали в финале серии
По сумме двух программ россияне получили 203,13 (71,48 — в короткой программе + 131,65 — в произвольной) балла. Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (211,69; 77,50 + 134.19), вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (204,27; 69,67 + 134,60). Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (201,84; 76,65 + 125,19), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — шестое (194,75; 75,16 + 119,59).
18-летняя Мишина и 20-летний Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, российская пара является победителем чемпионата мира среди юниоров (2019), также в активе фигуристов победа в финале юниорского
24-летняя Суй Вэньцзин и 27-летний Хань Цун являются серебряными призерами Олимпийских игр. Также в активе китайской пары две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Китайцы впервые побеждают в финале
Финал