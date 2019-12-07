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09:47 (мск), источник: Газета.Ру

«Ноги потрясывались»: как Загитова уступила Косторной

Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при. Она обошла троих своих одноклубниц — Алину Загитову и Анну Щербакову, а также Александру Трусову, которая единственной допустила падение среди россиянок.

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В итальянском Турине взрослый финал Гран-при по фигурному катанию выходит на финишную прямую. Одним из самых ожидаемых турнир стал во многом благодаря высокой конкуренции у женщин-одиночниц: российский тренер Этери Тутберидзе привезла четырех своих учениц, трое из которых мастерски владеют элементами ультра-си и пока не проигрывали в этом сезоне, а последняя — олимпийская чемпионка. Померились с ними силами японка Рика Кихира и открытие сезона-2018/19 американка Брэди Теннелл — но не преуспели.

Победа в короткой программе досталась Алене Косторной. Она набрала космические 85,45 балла и поставила новый мировой рекорд, побив предыдущее достижение, поставленное ей же на этапе Гран-при в этом сезоне.

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16-летняя Косторная выступала первой и выдала идеальный прокат. Фигуристка прыгнула фирменный тройной аксель, разрешенный в короткой программе, на хороший плюс. Такими же получились тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

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«Новый мировой рекорд? Не обращаю на это внимания. Ощущения те же, что и раньше. Все шло по плану. Если на тренировках что-то не получается, то ничего страшного. Бывают хорошие, бывают плохие практики. Удивилась ли я оценкам? На самом деле тренеры настраивались, что будет чуть меньше. Поэтому была приятно удивлена. Но примерно я понимаю свои баллы», — сказала Косторная.

Второе место заняла Алина Загитова. Ей предстояла непростая задача, ведь выступала она последней, уже зная о новом рекорде Косторной. Не допустив ни одной ошибки, обладательница золотой медали Пхенчхана-2018 идеально выполнила свой стандартный прыжковый набор из каскада тройной лутц + тройной риттбергер и сольных двойного акселя и тройного флипа. 17-летняя россиянка, претендующая на звание лучшего фигуриста по итогам 2019 года, набрала самые высокие баллы за компоненты, хотя и уступила лидирующей Косторной почти шесть баллов — ее итоговая оценка составила 79,60.

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«Произвела сильнейшее впечатление. Она уже взрослый человек, а мы ее видели крошкой. Молодец девочка! Сконцентрировалась и все сделала. Но у Косторной был аксель, тоже нельзя сбрасывать со счетов», — отметила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Так или иначе, в произвольной программе Загитовой придется непросто: четыре ее соперницы заявили сразу по несколько элементов самой высокой сложности, которые к финалу сама олимпийская чемпионка не выучила, поэтому рассчитывать на медаль будет невероятно сложно.

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«Я нервничала. Сегодня был адреналин, которого я так долго ждала. Ноги потрясывались, но это хорошо. Если у тебя нет адреналина, ты начинаешь быть вялым, заторможенным», — сообщила девушка после проката.

Замкнула тройку лидеров в коротком прокате Анна Щербакова. Благодаря идеальному прокату с двойным акселем, тройным флипом и каскадом тройной лутц + тройной риттбергер она набрала 78,27 балла, что стало для спортсменки личным рекордом.

Что интересно, она и Загитова были единственными, кто в каскаде прыгнул именно риттбергер, усложнив таким образом программу. На произвольную Щербакова заявила два четверных, один из которых — в каскаде. Игра для нее, как и для Александры Трусовой, только начинается.

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«Сегодня я довольна не только прокатом, но и тем, как прошел весь соревновательный день, включая тренировки, на которых мы делаем более сложные каскады, чтобы в прокате чувствовать себя уверенно. Рада, что тренеры довольны. Они сказали, что прокат получился хорошим. Это был максимум? Максимума никогда не бывает, всегда есть мелочи, которые можно улучшить. Была бы не против, если бы четверные разрешили в короткой программе. Но пока мы соревнуемся по тем правилам, которые есть», — резюмировала Щербакова.

Неожиданно на четвертом месте оказалась Теннелл. Представительница Соединенных Штатов не перестает удивлять: Брэди и в финале продолжила демонстрировать чистое катание, прыгнув каскад тройной лутц + тройной тулуп с небольшим недокрутом и неплохие двойной аксель и тройной флип. Тем не менее прокат все же был не выдающимся даже для нее самой — лишь 72,20 балла.

Сразу за американкой расположилась Трусова, для которой короткая программа традиционно стала раздражающим фактором. Она хорошо владеет четверными прыжками, но в короткой они запрещены. 15-летняя россиянка планировала выучить разрешенный тройной аксель к финалу — и сделала это.

Однако упала с прыжка на тренировке, что, однако, не убедило ее отказаться от риска.

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Нестабильный триксель Трусова поставила первым элементом в прокате, но в итоге недокрутила его и упала, получив огромный минус. Все остальное получилось чисто, но толку от этого было мало. Королева квадов в итоге набрала 71,75 балла.

«Настроение хорошее. Попробовала аксель. Сделала достаточно хорошо, но упала. Конечно, не жалею, что рискнула. Буду рисковать и дальше. Это новый элемент. Не знаю почему, но почему-то мне дается он сложнее. Я сейчас улыбаюсь, потому что получаю кайф от выступления. Не расстроена, что упала. Это только первая попытка сделать новый прыжок», — призналась Трусова.

По некоторым данным, в произвольной программе фигуристка планирует исполнить сразу пять четверных прыжков. Такого в истории еще не было, и, если ей это удастся, то прокол в короткой она позволить себе может.

«Правда, что завтра будет пять четверных? Все увидите! Четверной флип выучила перед прошлым Новым годом. Не вставляла его в программы, потому что не успевала размять все четверные за 6 минут. Сейчас они стали стабильнее, и я его включила», — уточнила Трусова.

Совсем кошмарным начало финала получилось у Кихиры. Она долго металась, заявляя на этапах четверные, которые в итоге прыгать не стала, и падая с фирменного тройного акселя. Японка в итоге упала с трикселя и в короткой программе в Турине, а после сорвала каскад тройной флип + тройной флип.

Чистый риттбергер в три оборота ситуацию не исправил. В итоге Рика стала шестой с 70,71 балла.

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Произвольная программа у женщин запланирована на 7 декабря и начнется в 22.55 по московскому времени.

Игорь Игнатов

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
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