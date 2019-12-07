Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин

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— Лутц-риттбергер — это такой каскад, в котором не должно быть помарки вообще никакой. И если у тебя какое-то не такое приземление, ты либо на опыте изо всех сил вытаскиваешь его, либо из-за нервов у тебя не получается. Здесь я рада, что хорошо его сделала.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5a285b1eb4549054b28d" data-vnd="5a285b1eb4549054b28d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5a285b1eb4549054b28d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сегодня нервничали?

— Да. Сегодня прямо адреналин, который я так долго ждала и немного ноги потрясывались. Но это хорошо.

— Почему вы ждали адреналин?

— Когда его нет, это плохо. А когда его слишком много, то тоже плохо. Нужна золотая середина. Без адреналина ты вялый, заторможенный и это тоже очень плохо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TdqTlAtlVyw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Для вас это третий взрослый финал Гран-при, опыт помогает?

— Да, если еще и юниорский Гран-при посчитать, то вообще четыре получается!

— Часто на тренировочных прокатах многие катаются в спортивной одежде, а вы вышли сразу в костюме. Почему?

— Это пошло с юниорского сезона. Из-за того, что у меня в юниорском сезоне была пачка, в ней было очень тяжело прыгать. И вот я привыкала. Это поначалу так было, потом я уже привыкла. Ну и так и осталось.

— Было ощущение, что удачный каскад зарядил вас на весь остальной прокат.

— Когда сделала сложный элемент, который у тебя не получался, конечно это хорошо, но иногда бывает и наоброт. Когда ты чересчур обрадовался, ты можешь слить другую половину программы. Поэтому я контролирую себя до конца, потому что у меня был такой опыт.

— У вас в руках альбом, это новый подарок?

— Да, это от моей группы. Здесь очень много пожеланий, из разных городов, стран. Книга очень тяжелая, буду читать.

— В соцсетях смотрите что-то, отвечаете, комментируете?

— Я не люблю смотреть особо. Если меня отмечают, могу глянуть иногда. Что касается ответов на вопросы, я не комментирую, потому что если одному человеку ответишь, другие обидятся. А всем отвечать я не могу, это надо тогда постоянно в инстаграмме сидеть.

— Вас часто можно заметить на светских мероприятиях. Жить такой жизнью и совмещать спорт — сложно для вас?

— То, что я хожу куда-то и отвлекаюсь, это, конечно, хорошо. Это если у тебя нет тренировок. Но когда мы говорим о профессиональном спорте, ты должен жить жизнью спортсмена, по расписанию, а когда режим нарушается, становится сложно. Хорошо, что тренеры меня контролируют, могут сказать, что сюда можно пойти, а сюда не нужно. Я с ними советуюсь.

Киреева Ксения