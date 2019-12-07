Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин
Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале
Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале
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— Сегодня нервничали?
— Да. Сегодня прямо адреналин, который я так долго ждала и немного ноги потрясывались. Но это хорошо.
— Почему вы ждали адреналин?
— Когда его нет, это плохо. А когда его слишком много, то тоже плохо. Нужна золотая середина. Без адреналина ты вялый, заторможенный и это тоже очень плохо.
— Для вас это третий взрослый финал
— Да, если еще и юниорский
— Часто на тренировочных прокатах многие катаются в спортивной одежде, а вы вышли сразу в костюме. Почему?
— Это пошло с юниорского сезона.
— Было ощущение, что удачный каскад зарядил вас на весь остальной прокат.
— Когда сделала сложный элемент, который у тебя не получался, конечно это хорошо, но иногда бывает и наоброт. Когда ты чересчур обрадовался, ты можешь слить другую половину программы. Поэтому я контролирую себя до конца, потому что у меня был такой опыт.
— У вас в руках альбом, это новый подарок?
— Да, это от моей группы. Здесь очень много пожеланий, из разных городов, стран. Книга очень тяжелая, буду читать.
— В соцсетях смотрите
— Я не люблю смотреть особо. Если меня отмечают, могу глянуть иногда. Что касается ответов на вопросы, я не комментирую, потому что если одному человеку ответишь, другие обидятся. А всем отвечать я не могу, это надо тогда постоянно в инстаграмме сидеть.
— Вас часто можно заметить на светских мероприятиях. Жить такой жизнью и совмещать спорт — сложно для вас?
— То, что я хожу
Киреева Ксения