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11:33 (мск), источник: Советский спорт

Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин

Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката.

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— Лутц-риттбергер — это такой каскад, в котором не должно быть помарки вообще никакой. И если у тебя какое-то не такое приземление, ты либо на опыте изо всех сил вытаскиваешь его, либо из-за нервов у тебя не получается. Здесь я рада, что хорошо его сделала.

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— Сегодня нервничали?
— Да. Сегодня прямо адреналин, который я так долго ждала и немного ноги потрясывались. Но это хорошо.

— Почему вы ждали адреналин?
— Когда его нет, это плохо. А когда его слишком много, то тоже плохо. Нужна золотая середина. Без адреналина ты вялый, заторможенный и это тоже очень плохо.

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— Для вас это третий взрослый финал Гран-при, опыт помогает?
— Да, если еще и юниорский Гран-при посчитать, то вообще четыре получается!

— Часто на тренировочных прокатах многие катаются в спортивной одежде, а вы вышли сразу в костюме. Почему?
— Это пошло с юниорского сезона. Из-за того, что у меня в юниорском сезоне была пачка, в ней было очень тяжело прыгать. И вот я привыкала. Это поначалу так было, потом я уже привыкла. Ну и так и осталось.

— Было ощущение, что удачный каскад зарядил вас на весь остальной прокат.
— Когда сделала сложный элемент, который у тебя не получался, конечно это хорошо, но иногда бывает и наоброт. Когда ты чересчур обрадовался, ты можешь слить другую половину программы. Поэтому я контролирую себя до конца, потому что у меня был такой опыт.

— У вас в руках альбом, это новый подарок?
— Да, это от моей группы. Здесь очень много пожеланий, из разных городов, стран. Книга очень тяжелая, буду читать.

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— В соцсетях смотрите что-то, отвечаете, комментируете?
— Я не люблю смотреть особо. Если меня отмечают, могу глянуть иногда. Что касается ответов на вопросы, я не комментирую, потому что если одному человеку ответишь, другие обидятся. А всем отвечать я не могу, это надо тогда постоянно в инстаграмме сидеть.

— Вас часто можно заметить на светских мероприятиях. Жить такой жизнью и совмещать спорт — сложно для вас?
— То, что я хожу куда-то и отвлекаюсь, это, конечно, хорошо. Это если у тебя нет тренировок. Но когда мы говорим о профессиональном спорте, ты должен жить жизнью спортсмена, по расписанию, а когда режим нарушается, становится сложно. Хорошо, что тренеры меня контролируют, могут сказать, что сюда можно пойти, а сюда не нужно. Я с ними советуюсь.

Киреева Ксения

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
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