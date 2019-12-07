Траньков: Короткая программа Загитовой в финале Гран-при была волшебной

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После короткой программы в лидерах идут три россиянки — 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд — 85,45 балла, 17-летняя Загитова (79,60) и 15-летняя Анна Щербакова (78,27), 15-летняя Александра Трусова занимает пятое место (71,45).

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«Алина сегодня была просто волшебная — это все, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение — видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Ее короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при, — подчеркнул Траньков. — Посмотрите на ее финальную позу и ее взгляд — это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду».

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«Что касается Алены Косторной, то эта спортсменка не просто отличный катальщик, но еще и прыгающий катальщик. И это — первое место и мировой рекорд. Но я боюсь ее перехвалить, впереди еще произвольная программа», — отметил собеседник ТАСС.

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Траньков назвал ожидаемыми результаты короткой программы. «Что до пятого места Трусовой, то прыгни она заявленный тройной аксель — была бы сейчас в тройке, но ведь он только-только начал у нее получаться. Но все-таки рискнули, поставили его в программы — группа Тутберидзе не привыкла аккуратничать, уж если они что-то умеют, то идут и делают. Поэтому Саше только плюс — пошла и попыталась, и мы все знаем, что она умеет — такая позиция перед произвольной программой для нее не проблема, а значит борьба завтра будет очень интересной — я в предвкушении», — сказал Траньков.