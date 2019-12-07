Траньков: Короткая программа Загитовой в финале Гран-при была волшебной
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале серии
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале серии
После короткой программы в лидерах идут три россиянки — 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд — 85,45 балла, 17-летняя Загитова (79,60) и 15-летняя Анна Щербакова (78,27), 15-летняя Александра Трусова занимает пятое место (71,45).
«Алина сегодня была просто волшебная — это все, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение — видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Ее короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала
«Что касается Алены Косторной, то эта спортсменка не просто отличный катальщик, но еще и прыгающий катальщик. И это — первое место и мировой рекорд. Но я боюсь ее перехвалить, впереди еще произвольная программа», — отметил собеседник ТАСС.
Траньков назвал ожидаемыми результаты короткой программы. «Что до пятого места Трусовой, то прыгни она заявленный тройной аксель — была бы сейчас в тройке, но ведь он
Произвольные программы женщины покажут в субботу.