Траньков: Короткая программа Загитовой в финале Гран-при была волшебной

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Челси
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Эспаньол
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Динамо Р
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
Трактор
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
Барыс
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Гранада
Алавес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Оренбург
30
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:30
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Валенсия
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
Б
54
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вашингтон Кэпиталз
23
Хоккей. НХЛ
8.12
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
8.12
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.12
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.12
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
8.12
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
21
Хоккей. НХЛ
8.12
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
8.12
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Аризона Койотс
20
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
11:53 (мск), источник: ТАСС

Траньков: Короткая программа Загитовой в финале Гран-при была волшебной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале серии Гран-при по фигурному катанию с короткой программой было волшебным, этот прокат по праву можно считать украшением соревновательного дня на турнире. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

После короткой программы в лидерах идут три россиянки — 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд — 85,45 балла, 17-летняя Загитова (79,60) и 15-летняя Анна Щербакова (78,27), 15-летняя Александра Трусова занимает пятое место (71,45).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Алина сегодня была просто волшебная — это все, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение — видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Ее короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при, — подчеркнул Траньков. — Посмотрите на ее финальную позу и ее взгляд — это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Что касается Алены Косторной, то эта спортсменка не просто отличный катальщик, но еще и прыгающий катальщик. И это — первое место и мировой рекорд. Но я боюсь ее перехвалить, впереди еще произвольная программа», — отметил собеседник ТАСС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Траньков назвал ожидаемыми результаты короткой программы. «Что до пятого места Трусовой, то прыгни она заявленный тройной аксель — была бы сейчас в тройке, но ведь он только-только начал у нее получаться. Но все-таки рискнули, поставили его в программы — группа Тутберидзе не привыкла аккуратничать, уж если они что-то умеют, то идут и делают. Поэтому Саше только плюс — пошла и попыталась, и мы все знаем, что она умеет — такая позиция перед произвольной программой для нее не проблема, а значит борьба завтра будет очень интересной — я в предвкушении», — сказал Траньков.

Произвольные программы женщины покажут в субботу.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
«Ноги потрясывались»: как Загитова уступила Косторной
Хитрый гол Малкина. Одним движением среди четверых соперников
Партнеров Овечкина избивали, он не отомстил даже голами
Фанаты РФ объединились из-за задержаний болельщиков «Спартака»
Соперник Емельяненко пообещал нокаут в бою с россиянином
«Тамбов» играет с «Оренбургом» в РПЛ (трансляция)
Русский вратарь отразил 76 бросков за два дня в НХЛ, но не спас
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь