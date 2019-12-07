Упущенный шанс: медали Финала Гран-при взяла лишь 1 российская пара
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в парном катании во второй день Финала
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в парном катании во второй день Финала
Также в пятницу прошли состязания в
После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на всех предыдущих стартах сезона катавшиеся практически идеально, шли вторыми с отставанием от серебряных медалистов Олимпиады-2018 китайцев Суй Вэньцзинь/Хань Цуна менее, чем в балл. Шанс обойти именитых соперников был реальным, да и выступали россияне перед лидерами, то есть на них не должны были давить лишние мысли.
Но до этого с произвольной программой у спортивных пар выступила первая группа участников, среди которых были россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они шли на промежуточном четвертом месте, и после своего проката, в котором была только одна ошибка на прыжковом каскаде, набрав по сумме двух программ 203,13 балла, обошли канадцев Кирстен Мур-Тауэрс/Майкла Маринаро, но пропустили вперед китайцев Пэн Чэн и Цзинь Яна (204,27). Вряд ли
Первыми в группе сильнейших на лед вышли россияне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Они начали прокат с нелепого падения партнерши на ровном месте. Потом было чистое исполнение параллельных прыжков, но затем фигуристка упала и с выброса. Итоговая оценка 194,75 была приговором, отправившим дебютантов Финала
«Не знаю, что произошло. Правда», — разочарованно говорил в
Итоговая сумма баллов чемпионов из Китая — 211,69. На этапе
Второй день программы соревнований взрослых в Финале
«Вышли со льда, и нас безумно порадовала оценка наших тренеров. Они сказали, что мы молодцы, катали с хорошими эмоциями. Для нас эта похвала очень важна, потому что только они знают, что мы можем, — подчеркнула Степанова, комментируя выступление. — Завтра произвольный танец, будем кататься, бороться до конца. По ощущениям сегодня был хороший прокат».
Мимо журналистов не прошло то, что отношения между фигуристами внешне стали более теплыми. Так, в конце ритмического танца они целуют друг друга в губы, а в смешанную зону вышли обнявшись.
«У нас очень близкие отношения, мы очень ими дорожим, и это (обнимания с поцелуями) просто от того, что мы уважаем друг друга и благодарим после каждого старта», — пояснили Степанова и Букин.
Из выступавших в первой разминке один дуэт россиян обошел, а другой — нет. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали единственной парой, не преодолевшей отметку в 80 баллов (79,53), а американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс набрали 81,67 балла.
Рейтинг согласно местам, занятым на прошлом чемпионате мира, намекал, что все дуэты из второй разминки должны занять место выше тех, кто выступал до них. Но не зря фигуристы любят повторять, что лед скользкий. Виктория Синицина и Никита Кацалапов с оценкой 81,51 более четырех с половиной баллов уступили своему лучшему результату сезона, а заодно и Чок с Бейтсом.
«Впечатления от проката очень хорошие, я сделал помарку на твиззле в параллельной дорожке, но устоял. И это не подкосило, доехали с удовольствием. Посмотрели оценки и расстроились, но самое главное — расстроились от уровней (сложности элементов). Сейчас небольшое недопонимание и расстройство присутствует», — сказал Кацалапов, комментируя выступление.
Тем не менее, никто из судей не поставил французам отрицательную оценку за этот элемент, несколько арбитров вообще поставили «+2», и четырехкратные чемпионы мира вышли в лидеры, хотя и без обычно колоссального отрыва (83,83).
Последними выступали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Вряд ли бы
Согласно жребию, короткую программу женщин предстояло открывать главной претендентке на промежуточное лидерство — обладательнице мирового рекорда по набранным баллам в этом сегменте соревнований Алене Косторной. Ставший лучшим в истории результат 85,04 балла россиянка показала всего две недели назад — на этапе
Выступления в Турине Косторная начала с идеального акселя в три с половиной оборота, затем последовали тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Остальные элементы получили наивысший четвертый уровень сложности, и на табло зажегся результат, превысивший мировой рекорд — 85,45 балла.
«(На рекорд) особо внимания не обращаю, один раз я его поставила, теперь совершенствуюсь, — сказала Косторная, комментируя прокат. — Тренеры изначально настраивали на то, что баллов будет чуть поменьше. Но получилось чуть больше. Я знаю примерно свои оценки при чистом прокате».
А затем произошло историческое событие. Обладательница мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова попыталась исполнить аксель в три с половиной оборота — прыжок, которого она на соревнованиях никогда не делала и который в предварительную заявку в Финале
Но попытка оказалась неудачной — Трусова упала и получила 71,45 балла. Тем не менее, фигуристка, однажды чисто исполнившая четыре четверных прыжка в произвольной программе, имеет шансы отыграть отставание. Тем более что, возможно, она попробует исполнить пять четверных.
«Все посмотрите завтра», — так ответила Трусова на вопрос, верна ли эта информация. Но рассказала, что флип в четыре оборота она тренирует. «Четверной флип я прыгнула впервые в прошлом году перед Новым годом, просто я его не включала, так как не успевала его размять на разминке», — сообщила она.
Комментируя же тройной аксель, Трусова перефразировала бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова. Тот говорил: «бил и буду бить», а 15-летняя фигуристка заявила, что «рискует и будет рисковать». «Если б не рисковала, то я не добилась бы ничего. Я всегда получаю удовольствие от соревнований, как бы ни откатала. Ну не получился аксель, в следующий раз получится», — заключила она.
Последней из тройки «ТЩК», как называют бывших юниорок группы Этери Тутберидзе, выступала Анна Щербакова. Чемпионка России среди взрослых чисто исполнила короткую программу и набрала лучшую для себя сумму баллов в карьере в этом сегменте соревнований — 78,27.
«Сегодня я довольна не только прокатом, но и тем, что хорошо прошли тренировки, все получалось. Я смогла спокойно настроиться на прокат. Над короткой программой очень много работали, должно все быть вычищено. Тренеры сказали, что прокат получился хорошим, и я показала, над чем мы работали. Теперь сосредоточусь на произвольной», — отметила фигуристка.
Щербакову спросили, как она относится к идее соревнований с мужчинами, которую стали обсуждать после того, как фигуристки, в том числе и она, принялись исполнять четверные прыжки. «Это
Единственной фигуристкой не из России, которая, исходя из результатов сезона, могла бы бороться с ученицами Тутберидзе за попадание на пьедестал, была японка Рика Кихира. Но она сильно уменьшила свои шансы на медали после того, как, сделав с помаркой тройной аксель, упала с каскада из тройных флипа и тулупа. С оценкой 70,71 балла Кихира идет последней. А американка Брейди Теннелл, также не избежавшая помарок, набрала 72,20 балла и обошла не только Кихиру, но и Трусову.
Последней выступала четвертая российская участница соревнований — Алина Загитова. Олимпийская чемпионка без ошибок исполнила короткую программу и получила за нее 79,60 балла, уступив только Косторной. После выступления болельщики закидали лед десятками плюшевых сердец.
Ключом к успешному выступлению, по словам Загитовой, стал самоконтроль. «Я здесь контролировала себя, на (этапах)