Упущенный шанс: медали Финала Гран-при взяла лишь 1 российская пара

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Также в пятницу прошли состязания в ритм-танце и короткой программе у женщин. Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин идут на промежуточных четвертом и пятом местах, а Алена Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова занимают первые три позиции перед произвольной программой.

Бойкова и Козловский не знают, что произошло

После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на всех предыдущих стартах сезона катавшиеся практически идеально, шли вторыми с отставанием от серебряных медалистов Олимпиады-2018 китайцев Суй Вэньцзинь/Хань Цуна менее, чем в балл. Шанс обойти именитых соперников был реальным, да и выступали россияне перед лидерами, то есть на них не должны были давить лишние мысли.

Но до этого с произвольной программой у спортивных пар выступила первая группа участников, среди которых были россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они шли на промежуточном четвертом месте, и после своего проката, в котором была только одна ошибка на прыжковом каскаде, набрав по сумме двух программ 203,13 балла, обошли канадцев Кирстен Мур-Тауэрс/Майкла Маринаро, но пропустили вперед китайцев Пэн Чэн и Цзинь Яна (204,27). Вряд ли кто-то в тот момент высоко оценивал шансы петербуржцев на медали.

Первыми в группе сильнейших на лед вышли россияне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Они начали прокат с нелепого падения партнерши на ровном месте. Потом было чистое исполнение параллельных прыжков, но затем фигуристка упала и с выброса. Итоговая оценка 194,75 была приговором, отправившим дебютантов Финала Гран-при на последнее место.

Бойкова и Козловский тоже выступали на итоговом турнире серии впервые. И, видимо, важность момента вызвала у них те самые мысли, которых не должно было быть. Потому что прокат у Бойковой с Козловским получился худшим в сезоне. Они ошиблись на каскаде из параллельных прыжков, а в концовке смазали исполнение трех подряд элементов — двух поддержек и выброса.

«Не знаю, что произошло. Правда», — разочарованно говорил в микст-зоне Козловский, набравший вместе с партнершей по сумме 201,84 балла. А в это же время лидировавшие китайцы допускали одну ошибку за другой. В итоге Суй Вэньцзин и Хань Цун все же выиграли. Но в произвольной программе уступили своим соотечественникам Пэн Чэн/Цзинь Яну, которы стали в итоге серебряными призерами Финала Гран-при. А бронза досталась Мишиной и Галлямову.

Итоговая сумма баллов чемпионов из Китая — 211,69. На этапе Гран-при в Москве трехнедельной давности Бойкова и Козловский набрали 229,48 балла, то есть шанс на победу в Финале Гран-при был более чем реален, если бы не неудачный произвольный прокат.

Великие тоже ошибаются, но их не всегда наказывают

Второй день программы соревнований взрослых в Финале Гран-при открывали танцоры, и первыми вышли на лед россияне Александра Степанова и Иван Букин. Нынешний Финал Гран-при для этого дуэта — второй в карьере, но если в прошлом году Степанова и Букин были четвертыми, то сейчас судьи определили их в ритм-танце на пятое место. Оценка 81,14 почти на три балла ниже их лучшего результата в нынешнем сезоне.

«Вышли со льда, и нас безумно порадовала оценка наших тренеров. Они сказали, что мы молодцы, катали с хорошими эмоциями. Для нас эта похвала очень важна, потому что только они знают, что мы можем, — подчеркнула Степанова, комментируя выступление. — Завтра произвольный танец, будем кататься, бороться до конца. По ощущениям сегодня был хороший прокат».

Мимо журналистов не прошло то, что отношения между фигуристами внешне стали более теплыми. Так, в конце ритмического танца они целуют друг друга в губы, а в смешанную зону вышли обнявшись.

«У нас очень близкие отношения, мы очень ими дорожим, и это (обнимания с поцелуями) просто от того, что мы уважаем друг друга и благодарим после каждого старта», — пояснили Степанова и Букин.

Из выступавших в первой разминке один дуэт россиян обошел, а другой — нет. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали единственной парой, не преодолевшей отметку в 80 баллов (79,53), а американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс набрали 81,67 балла.

Рейтинг согласно местам, занятым на прошлом чемпионате мира, намекал, что все дуэты из второй разминки должны занять место выше тех, кто выступал до них. Но не зря фигуристы любят повторять, что лед скользкий. Виктория Синицина и Никита Кацалапов с оценкой 81,51 более четырех с половиной баллов уступили своему лучшему результату сезона, а заодно и Чок с Бейтсом.

«Впечатления от проката очень хорошие, я сделал помарку на твиззле в параллельной дорожке, но устоял. И это не подкосило, доехали с удовольствием. Посмотрели оценки и расстроились, но самое главное — расстроились от уровней (сложности элементов). Сейчас небольшое недопонимание и расстройство присутствует», — сказал Кацалапов, комментируя выступление.

Своеобразным недосягаемым маяком среди выступающих в Турине танцоров являются французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Но в этот день свет маяк слегка потускнел: партнерша допустила грубую ошибку, споткнувшись и опустившись на колено в дорожке шагов.

Тем не менее, никто из судей не поставил французам отрицательную оценку за этот элемент, несколько арбитров вообще поставили «+2», и четырехкратные чемпионы мира вышли в лидеры, хотя и без обычно колоссального отрыва (83,83).

Последними выступали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Вряд ли бы кто-то удивился, если бы они французскую пару обошли, тем более что в этом сезоне они получали почти 85 баллов. Но арбитры вывели их с оценкой 82,72 на второе место.

Косторная установила мировой рекорд — и не обратила на него внимания

Согласно жребию, короткую программу женщин предстояло открывать главной претендентке на промежуточное лидерство — обладательнице мирового рекорда по набранным баллам в этом сегменте соревнований Алене Косторной. Ставший лучшим в истории результат 85,04 балла россиянка показала всего две недели назад — на этапе Гран-при в Японии.

Выступления в Турине Косторная начала с идеального акселя в три с половиной оборота, затем последовали тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Остальные элементы получили наивысший четвертый уровень сложности, и на табло зажегся результат, превысивший мировой рекорд — 85,45 балла.

«(На рекорд) особо внимания не обращаю, один раз я его поставила, теперь совершенствуюсь, — сказала Косторная, комментируя прокат. — Тренеры изначально настраивали на то, что баллов будет чуть поменьше. Но получилось чуть больше. Я знаю примерно свои оценки при чистом прокате».

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А затем произошло историческое событие. Обладательница мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова попыталась исполнить аксель в три с половиной оборота — прыжок, которого она на соревнованиях никогда не делала и который в предварительную заявку в Финале Гран-при включен не был.

Но попытка оказалась неудачной — Трусова упала и получила 71,45 балла. Тем не менее, фигуристка, однажды чисто исполнившая четыре четверных прыжка в произвольной программе, имеет шансы отыграть отставание. Тем более что, возможно, она попробует исполнить пять четверных.

«Все посмотрите завтра», — так ответила Трусова на вопрос, верна ли эта информация. Но рассказала, что флип в четыре оборота она тренирует. «Четверной флип я прыгнула впервые в прошлом году перед Новым годом, просто я его не включала, так как не успевала его размять на разминке», — сообщила она.

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Комментируя же тройной аксель, Трусова перефразировала бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова. Тот говорил: «бил и буду бить», а 15-летняя фигуристка заявила, что «рискует и будет рисковать». «Если б не рисковала, то я не добилась бы ничего. Я всегда получаю удовольствие от соревнований, как бы ни откатала. Ну не получился аксель, в следующий раз получится», — заключила она.

Последней из тройки «ТЩК», как называют бывших юниорок группы Этери Тутберидзе, выступала Анна Щербакова. Чемпионка России среди взрослых чисто исполнила короткую программу и набрала лучшую для себя сумму баллов в карьере в этом сегменте соревнований — 78,27.

«Сегодня я довольна не только прокатом, но и тем, что хорошо прошли тренировки, все получалось. Я смогла спокойно настроиться на прокат. Над короткой программой очень много работали, должно все быть вычищено. Тренеры сказали, что прокат получился хорошим, и я показала, над чем мы работали. Теперь сосредоточусь на произвольной», — отметила фигуристка.

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Щербакову спросили, как она относится к идее соревнований с мужчинами, которую стали обсуждать после того, как фигуристки, в том числе и она, принялись исполнять четверные прыжки. «Это как-то странно звучит, большая разница и в катании, и в компонентах», — так отреагировала на вопрос спортсменка.

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Единственной фигуристкой не из России, которая, исходя из результатов сезона, могла бы бороться с ученицами Тутберидзе за попадание на пьедестал, была японка Рика Кихира. Но она сильно уменьшила свои шансы на медали после того, как, сделав с помаркой тройной аксель, упала с каскада из тройных флипа и тулупа. С оценкой 70,71 балла Кихира идет последней. А американка Брейди Теннелл, также не избежавшая помарок, набрала 72,20 балла и обошла не только Кихиру, но и Трусову.

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Последней выступала четвертая российская участница соревнований — Алина Загитова. Олимпийская чемпионка без ошибок исполнила короткую программу и получила за нее 79,60 балла, уступив только Косторной. После выступления болельщики закидали лед десятками плюшевых сердец.

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Ключом к успешному выступлению, по словам Загитовой, стал самоконтроль. «Я здесь контролировала себя, на (этапах) Гран-при у меня было так, что не всегда получалось контролировать движения, они (движения) вылетают из головы, и сложные элементы не получаются», — пояснила фигуристка.