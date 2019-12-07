Чен обновил мировые рекорды в произвольной программе на ГП в Турине
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Американец Натан Чен победил в Финале
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Американец Натан Чен победил в Финале
Чен, ставший первым в короткой программе, также показал лучший результат и в произвольной, набрав 224,92 и улучшив собственный мировой рекорд (216,02). По сумме двух видов Чен набрал 335,30, также обновив свой лучший результат в мире (323,42).
Второе место занял японец Юдзуру Ханю (291,43 в сумме), третьим стал француз Кевин Эймоз (275,63).