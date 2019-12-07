Камила Валиева: В гости к внучке Пикассо поеду весной
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей Финала
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей Финала
— Камила, как вы пришли в фигурное катание?
— С детства я занималась фигурным катанием, гимнастикой и балетом. До 10 лет. Потом остановилась на фигурном катании.
— Чем оно зацепило?
— Нравилось кататься красиво, прыгать, вращаться…
— Хочется ли вам стать первой фигуристкой, которая сделала
— Мне кажется, все уже сделали.
— Еще два четверных прыжка осталось.
— Один, думаю, сегодня девочки сделают.
— Вы становитесь бойцом, когда выходите на лед? Или Камила в спорте такая же, как и в жизни?
— Когда я катаюсь, показываю то, что наработала на тренировках.
—
— Мечтала, и мне, конечно, это очень приятно.
— Люди вас просят на улицах сфотографироваться?
— Вчера с мамой гуляли, несколько человек узнали меня, попросили сфотографироваться.
— Ваша главная здесь соперница американка Алиса Лю вчера сказала вам good job — «крутая работа». Вы с ней успели пообщаться?
— Нет, мы не общались. Раньше тоже не общались, только после этапа
— Вчера было ощущение, что вы не до конца осознали, что победили. А как сегодня?
— Сегодня, мне кажется, тоже еще не осознала.
— Финал
— Чемпионат мира среди юниоров и Финал
Гран-при,мне кажется, все же отличаются. Здесь получилось так, на следующем старте все будут, как мне кажется, лучше готовы.
— Тяжело было готовиться к этому турниру после травмы?
— Сначала было тяжело, не хватало дыхалки даже для первой половины программ, не то, что для второй. Но потом становилось всё легче и легче.
— Вчера ваш тренер Этери Георгиевна Тутберидзе сидела рядом с вами в «уголке слез и поцелуев». Это было впервые?
— Да. В прошлом сезоне я не смогла
— Какие ощущения?
— Необычно было первый раз с ней выступать.
— Есть
— Не могу сказать. Но мне они помогают.
— Вы публиковали фотографии со своей собакой. Расскажите о своем питомце.
— После этапа
— Как его зовут?
— Лева.
— Еще
— Я пока ничего не прошу, мне просто похвалы достаточно. У меня уже есть Лева.
— У всех девочек в вашей группе есть животные. Вы их знакомили друг с другом?
— Пытались. Но они
— На лед Лева не вставал?
— Пока нет.
— Продолжая тему подарков — какие из самых приятных, которые вы получали?
— Много чего дарили.
Каждый подарок сам по себе приятный. Большинство подарков от
фан-клуба.Первый подарок был очень неожиданным — игрушка, лама цветная.
— Юдзуру Ханю кидают на лед
— Не знаю, сложно.
— Ваша программа «Девочка на шаре», как известно, так понравилась внучке Пабло Пикассо Диане, что она пригласила вас в гости. Поедете?
— Может быть, весной получится приехать, после окончания сезона.
— Интересно творчество этого художника?
— Картину, на тему которой я катаюсь, видела.
— В целом музыка и искусство увлекает?
— Пока на это нет времени.
— Тяжело ли совмещать учебу и фигурное катание?
— Вроде нормально.
— Какие предметы любимые?
— Лучше удаются математика и история.
— Математика
— Мне кажется, нет.
— А, например, элементы подсчитывать — когда ошибаешься, приходится каскады переставлять?
— Это не математика, на автомате происходит. Тренеры учат перестраиваться, если не получается
— Боитесь ли вы травм?
— Конечно, это всегда неприятно. Приходится восстанавливаться, это сложно. Лучше бы их не было.
— Как обойтись без травм? Доверять льду?
— Когда делаешь элементы, надо сосредотачиваться и не витать в облаках. Если заходить на прыжок и о
чем-тодумать, он либо не получится, либо ты получишь травму.
— Многие фигуристы, когда настраиваются, слушают музыку.
— Мне кажется, музыка меня наоборот отвлекает. Если слушаешь музыку, начинаешь подпевать, отвлекаешься. Лучше быть самой собой.
— Часто ли вы заходите в соцсети? И бывает ли это перед стартом?
— Перед стартом могу зайти в Instagram, посмотреть видео тренировок или еще
— А комментарии или сообщения?
— Перед стартом не читаю, после старта уже можно.
— Какой фигурист больше всего вас вдохновляет? Вы говорили, что хотите сфотографироваться с Юдзуру Ханю и Натаном Ченом.
— Все хорошие,
— Какое желание вы загадаете на 2020 год?
— Катать программы чисто.
— На Новый год какое блюдо сможете себе позволить? Оливье, например?
— Я и так ем все. Салаты не особенно ем, не люблю майонез.
—
— Когда как. Иногда мясо просто хочется.