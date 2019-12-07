Камила Валиева: В гости к внучке Пикассо поеду весной

Источник: РИА "Новости"

— Камила, как вы пришли в фигурное катание?

— С детства я занималась фигурным катанием, гимнастикой и балетом. До 10 лет. Потом остановилась на фигурном катании.

— Чем оно зацепило?

— Нравилось кататься красиво, прыгать, вращаться…

— Хочется ли вам стать первой фигуристкой, которая сделала какой-либо прыжок?

— Мне кажется, все уже сделали.

— Еще два четверных прыжка осталось.

— Один, думаю, сегодня девочки сделают.

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— Вы становитесь бойцом, когда выходите на лед? Или Камила в спорте такая же, как и в жизни?

— Когда я катаюсь, показываю то, что наработала на тренировках.

— Когда-нибудь мечтали об успехе, о том, что люди вас будут узнавать?

— Мечтала, и мне, конечно, это очень приятно.

— Люди вас просят на улицах сфотографироваться?

— Вчера с мамой гуляли, несколько человек узнали меня, попросили сфотографироваться.

— Ваша главная здесь соперница американка Алиса Лю вчера сказала вам good job — «крутая работа». Вы с ней успели пообщаться?

— Нет, мы не общались. Раньше тоже не общались, только после этапа Гран-при в Куршевеле она поздравила с победой.

— Вчера было ощущение, что вы не до конца осознали, что победили. А как сегодня?

— Сегодня, мне кажется, тоже еще не осознала.

— Финал Гран-при — это как маленький чемпионат мира. По сути, вы сейчас лучшая в мире юниорка.

— Чемпионат мира среди юниоров и Финал Гран-при, мне кажется, все же отличаются. Здесь получилось так, на следующем старте все будут, как мне кажется, лучше готовы.

— Тяжело было готовиться к этому турниру после травмы?

— Сначала было тяжело, не хватало дыхалки даже для первой половины программ, не то, что для второй. Но потом становилось всё легче и легче.

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— Вчера ваш тренер Этери Георгиевна Тутберидзе сидела рядом с вами в «уголке слез и поцелуев». Это было впервые?

— Да. В прошлом сезоне я не смогла из-за травмы поехать на чемпионат России среди юниоров. Так что это первый старт, на который со мной поехала Этери Георгиевна.

— Какие ощущения?

— Необычно было первый раз с ней выступать.

— Есть какие-то слова напутствия, которые она говорит?

— Не могу сказать. Но мне они помогают.

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— Вы публиковали фотографии со своей собакой. Расскажите о своем питомце.

— После этапа Гран-при во Франции мама сказала: если выиграешь, заведем собачку. И мой фан-клуб после этапа подарил шпица. С того момента он у нас как член семьи.

— Как его зовут?

— Лева.

— Еще что-то родители обещают за новые достижения?

— Я пока ничего не прошу, мне просто похвалы достаточно. У меня уже есть Лева.

— У всех девочек в вашей группе есть животные. Вы их знакомили друг с другом?

— Пытались. Но они по-разному реагируют, кто-то от кого-то убегает. Кто-то Леву боится, кто-то, наоборот, хорошо с ним играет.

— На лед Лева не вставал?

— Пока нет.

— Продолжая тему подарков — какие из самых приятных, которые вы получали?

— Много чего дарили.

Каждый подарок сам по себе приятный. Большинство подарков от фан-клуба. Первый подарок был очень неожиданным — игрушка, лама цветная.

— Юдзуру Ханю кидают на лед Винни-Пухов. Вам хотелось бы, чтобы что-то кидали?

— Не знаю, сложно.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5vRfgNpnv0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Камила Валиева (@kamila.valieva_team)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-06T17:02:52+00:00">6 Дек 2019 в 9:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ваша программа «Девочка на шаре», как известно, так понравилась внучке Пабло Пикассо Диане, что она пригласила вас в гости. Поедете?

— Может быть, весной получится приехать, после окончания сезона.

— Интересно творчество этого художника?

— Картину, на тему которой я катаюсь, видела.

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— В целом музыка и искусство увлекает?

— Пока на это нет времени.

— Тяжело ли совмещать учебу и фигурное катание?

— Вроде нормально.

— Какие предметы любимые?

— Лучше удаются математика и история.

— Математика как-то помогает в фигурном катании?

— Мне кажется, нет.

— А, например, элементы подсчитывать — когда ошибаешься, приходится каскады переставлять?

— Это не математика, на автомате происходит. Тренеры учат перестраиваться, если не получается какой-то прыжок.

— Боитесь ли вы травм?

— Конечно, это всегда неприятно. Приходится восстанавливаться, это сложно. Лучше бы их не было.

— Как обойтись без травм? Доверять льду?

— Когда делаешь элементы, надо сосредотачиваться и не витать в облаках. Если заходить на прыжок и о чем-то думать, он либо не получится, либо ты получишь травму.

— Многие фигуристы, когда настраиваются, слушают музыку.

— Мне кажется, музыка меня наоборот отвлекает. Если слушаешь музыку, начинаешь подпевать, отвлекаешься. Лучше быть самой собой.

— Часто ли вы заходите в соцсети? И бывает ли это перед стартом?

— Перед стартом могу зайти в Instagram, посмотреть видео тренировок или еще что-то такое.

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— А комментарии или сообщения?

— Перед стартом не читаю, после старта уже можно.

— Какой фигурист больше всего вас вдохновляет? Вы говорили, что хотите сфотографироваться с Юдзуру Ханю и Натаном Ченом.

— Все хорошие, по-своему хорошие. У всех есть чему поучиться.

— Какое желание вы загадаете на 2020 год?

— Катать программы чисто.

— На Новый год какое блюдо сможете себе позволить? Оливье, например?

— Я и так ем все. Салаты не особенно ем, не люблю майонез.

— Что-то сладкое?

— Когда как. Иногда мясо просто хочется.