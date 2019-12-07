Игнатов занял третье место на турнире по фигурному катанию в Загребе
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский фигурист Макар Игнатов занял третье место на турнире серии «Челленджер» в Загребе.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский фигурист Макар Игнатов занял третье место на турнире серии «Челленджер» в Загребе.
По итогам короткой и произвольной программ Игнатов набрал 229,22 балла.
Победу одержал американец Джейсон Браун — 242,39. Вторым стал грузин Морис Квителашвили — 236,65.
Еще один представитель России Артур Даниелян занял четвертое место — 227,41.