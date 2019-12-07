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17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гачинский: Самарин и Алиев выступили достойно в финале Гран-при

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фигуристы Александр Самарин и Дмитрий Алиев достойно выглядели в Финале Гран-при, но им нужно еще «работать и работать» над чистотой своих прокатов, заявил РИА Новости призер чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский.

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Источник: РИА "Новости"

Самарин занял в Финале Гран-при, проходящем в Турине, четвертое место, набрав в сумме 248,83 балла. Дмитрий Алиев стал шестым (220,04). Победу одержал американец Натан Чен, обновив два мировых рекорда и набрав в сумме 335,30 балла.

«Стоит признать, что на фоне сильнейших фигуристов в мире Самарин и Алиев смотрелись довольно-таки неплохо, но им еще работать и работать. Будем надеяться, что ребята достигнут приблизительно таких же результатов, как лидеры, и смогут показывать их на соревнованиях. Попадание в Финал Гран-при — это уже престиж, они записали себя в историю, что они были там. Но хочется от них чистых прокатов и борьбы за пьедестал», — сказал Гачинский по телефону.

«Сейчас, думаю, фигурное катание, в первую очередь, требует только чистого проката. Любая помарка со шкалой GOE от минус до плюс пяти — это большая потеря баллов, а при чистом исполнении, наоборот, большая прибавка. А чистое катание дается уверенностью, накатами и тренировками. Наверное, я бы сказал даже, что, в первую очередь, уверенностью», — отметил эксперт.

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