Гачинский: Самарин и Алиев выступили достойно в финале Гран-при
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фигуристы Александр Самарин и Дмитрий Алиев достойно выглядели в Финале
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские фигуристы Александр Самарин и Дмитрий Алиев достойно выглядели в Финале
Самарин занял в Финале
«Стоит признать, что на фоне сильнейших фигуристов в мире Самарин и Алиев смотрелись
«Сейчас, думаю, фигурное катание, в первую очередь, требует только чистого проката. Любая помарка со шкалой GOE от минус до плюс пяти — это большая потеря баллов, а при чистом исполнении, наоборот, большая прибавка. А чистое катание дается уверенностью, накатами и тренировками. Наверное, я бы сказал даже, что, в первую очередь, уверенностью», — отметил эксперт.