Гачинский: Самарин и Алиев выступили достойно в финале Гран-при

«Стоит признать, что на фоне сильнейших фигуристов в мире Самарин и Алиев смотрелись довольно-таки неплохо, но им еще работать и работать. Будем надеяться, что ребята достигнут приблизительно таких же результатов, как лидеры, и смогут показывать их на соревнованиях. Попадание в Финал Гран-при — это уже престиж, они записали себя в историю, что они были там. Но хочется от них чистых прокатов и борьбы за пьедестал», — сказал Гачинский по телефону.