Российские пары заняли весь пьедестал в Финале юниорского Гран-при
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Российские фигуристы Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото в парном катании в финале юниорского
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Российские фигуристы Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото в парном катании в финале юниорского
Накануне Панфилова и Рылов выиграли короткую программу, получив 68,80 балла, но в произвольной стали вторыми со 116,43, уступив другой российской паре — Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову. Однако итоговая сумма в 185,23 балла позволила им занять первое место.
Мухаметзянова и Миронов набрали 184,37 и стали серебряными призерами. Бронза также досталась российским фигуристам — Ксении Ахантьевойи Валерию Колесову (179,68).
Еще две российские пары — Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (178,56) и Алина Пепелева/Роман Плешков (172,53) — заняли четвертое и пятое места соответственно.
Это уже второе золото, завоеванное российскими юниорами в финале