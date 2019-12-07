Российские пары заняли весь пьедестал в Финале юниорского Гран-при

Источник: РИА "Новости"

Накануне Панфилова и Рылов выиграли короткую программу, получив 68,80 балла, но в произвольной стали вторыми со 116,43, уступив другой российской паре — Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову. Однако итоговая сумма в 185,23 балла позволила им занять первое место.

Мухаметзянова и Миронов набрали 184,37 и стали серебряными призерами. Бронза также досталась российским фигуристам — Ксении Ахантьевойи Валерию Колесову (179,68).

Еще две российские пары — Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (178,56) и Алина Пепелева/Роман Плешков (172,53) — заняли четвертое и пятое места соответственно.

Это уже второе золото, завоеванное российскими юниорами в финале Гран-при. Накануне Камила Валиева победила в соревнованиях одиночниц.