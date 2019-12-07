Ханю: Плющенко сегодня был бы мной недоволен
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, ставший серебряным призером Финала
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, ставший серебряным призером Финала
«Я думаю, он (Плющенко) был бы мной сегодня недоволен. Я был очень уставшим», — сказал Ханю на
Ханю по сумме двух программ уступил более 40 баллов американцу Нэйтану Чену. В произвольной программе японец катается под композицию Origin Эдвина Мартона, которую использовал Плющенко.