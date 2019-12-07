Мозалев стал вторым в Финале юниорского Гран-при, Самсонов — третьим

Мозалев, лидировавший после короткой программы, в субботу получил за свой произвольный прокат 159,03 балла и занял итоговое второе место с общей суммой 241,48 балла. Победу одержал японец Сун Сато (255,11), тройку призеров замкнул еще один россиянин Даниил Самсонов (230,19).