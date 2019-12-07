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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мозалев стал вторым в Финале юниорского Гран-при, Самсонов — третьим

ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Россиянин Андрей Мозалев занял второе место в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мозалев, лидировавший после короткой программы, в субботу получил за свой произвольный прокат 159,03 балла и занял итоговое второе место с общей суммой 241,48 балла. Победу одержал японец Сун Сато (255,11), тройку призеров замкнул еще один россиянин Даниил Самсонов (230,19).

Другой представитель России Петр Гуменник (212,62) стал пятым.

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