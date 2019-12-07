Морозова и Багин стали вторыми на «Челленджере» в Хорватии

Морозова и Багин стали вторыми на «Челленджере» в Хорватии

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли второе место в танцах на льду на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в Загребе.