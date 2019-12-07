Морозова и Багин стали вторыми на «Челленджере» в Хорватии
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли второе место в танцах на льду на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в Загребе.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли второе место в танцах на льду на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в Загребе.
Морозова и Багин стали вторыми с результатом 191,71 балла.
Победу одержали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (202,18). Третье место заняли американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (187,10).