Танцевальная пара Казакова и Ревия победила в Финале юниорского ГП
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Грузинская танцевальная пара Мария Казакова/Георгий Ревия победила в Финале юниорского
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Грузинская танцевальная пара Мария Казакова/Георгий Ревия победила в Финале юниорского
Казакова и Ревия, ставшие первыми в обоих видах программы, набрали в сумме 174,90 балла. Второе место заняли американцы Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (174,74), третье — россияне Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (164,22).
Россияне Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов стали четвертыми (163,03), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (152,21) — шестыми.