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7 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Танцевальная пара Казакова и Ревия победила в Финале юниорского ГП

ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Грузинская танцевальная пара Мария Казакова/Георгий Ревия победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.

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Источник: Спорт РИА Новости

Казакова и Ревия, ставшие первыми в обоих видах программы, набрали в сумме 174,90 балла. Второе место заняли американцы Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (174,74), третье — россияне Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (164,22).

Россияне Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов стали четвертыми (163,03), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (152,21) — шестыми.

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