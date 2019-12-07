Степанова и Букин не поняли судейских оценок в Финале Гран-при

Финал Гран-при проходит 5—8 декабря в Турине. В субботу Степанова/Букин набрали 204,88 балла по итогам обеих программ.
«Мы только видели мельком протокол. Не понимаем, что у нас с уровнями», — сказал Букин журналистам.
«Надо разобраться, это непонятно, такого никогда не получали. Самим интересно. Ритм танец однозначно показали в полной мере от начала до конца. А эта программа вызвала смешанные чувства, ехали легко, (на этапе Гран-при) в Америке устали, а здесь наслаждались прокатом», — добавила Степанова, которой понравилась атмосфера в зале.
«Очень хорошие ощущения, теплый зал, как будто русский, нас фантастически поддерживали, — отметила партнерша. — Одно удовольствие было кататься».