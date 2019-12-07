Степанова и Букин не поняли судейских оценок в Финале Гран-при

«Мы только видели мельком протокол. Не понимаем, что у нас с уровнями», — сказал Букин журналистам.

«Надо разобраться, это непонятно, такого никогда не получали. Самим интересно. Ритм танец однозначно показали в полной мере от начала до конца. А эта программа вызвала смешанные чувства, ехали легко, (на этапе Гран-при) в Америке устали, а здесь наслаждались прокатом», — добавила Степанова, которой понравилась атмосфера в зале.