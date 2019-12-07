Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале
Пападакис и Сизерон стали первыми в обоих видах программы, набрав в сумме 219,85 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (210,68), третье — еще одни представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,93).
Россияне Александра Степанова/Иван Букин стали четвертыми (204,88), Виктория Синицина/Никита Кацалапов — шестыми (203,39).