Трусова впервые в истории женских турниров исполнила четверной флип
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женских соревнований исполнила прыжок флип в четыре оборота.
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женских соревнований исполнила прыжок флип в четыре оборота.
Это произошло в произвольной программе в Финале
Трусова также исполняет четверные прыжки тулуп, лутц и сальхов. Ей принадлежит рекорд по количеству чисто исполненных прыжков в четыре оборота в одной программе (четыре), который она установила на турнире Japan Open в октябре нынешнего года.