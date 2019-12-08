Трусова о Финале Гран-при: Очень плохо откатала произвольную программу

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Финал Гран-при проходит 5—8 декабря в Турине. В субботу Трусова набрала по итогам обеих программ 233,18 балла. В произвольной программе она впервые в истории исполнила четверной флип.

«Я очень плохо откатала, помимо того, что первой в мире сделала четверной флип, упала и сделала “бабочку”, будем работать», — сказала Трусова журналистам.

«Волнение повлияло на (четверной) сальхов (“бабочка”), поторопилась на (четверной) тулуп, сил меньше уже осталось», — пояснила фигуристка, которая зашла на пять четверных в программе. «Да, я уже катала чистые прокаты с пятью четверными», — добавила она.

По ее словам, четверной флип она выучила «еще в конце того года». «Не было времени вкатывать, а тут решила попробовать, — отметила Трусова. — Три “квада” (четверных) для меня очень мало, надо больше, обидно, что на соревнованиях не получается, на тренировках делаю чаще и чище».