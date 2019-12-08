Трусова о Финале Гран-при: Очень плохо откатала произвольную программу
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Александра Трусова сказала, что неважно провела произвольную программу в Финале
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Александра Трусова сказала, что неважно провела произвольную программу в Финале
Финал
«Я очень плохо откатала, помимо того, что первой в мире сделала четверной флип, упала и сделала “бабочку”, будем работать», — сказала Трусова журналистам.
«Волнение повлияло на (четверной) сальхов (“бабочка”), поторопилась на (четверной) тулуп, сил меньше уже осталось», — пояснила фигуристка, которая зашла на пять четверных в программе. «Да, я уже катала чистые прокаты с пятью четверными», — добавила она.
По ее словам, четверной флип она выучила «еще в конце того года». «Не было времени вкатывать, а тут решила попробовать, — отметила Трусова. — Три “квада” (четверных) для меня очень мало, надо больше, обидно, что на соревнованиях не получается, на тренировках делаю чаще и чище».
«Я была максимально сосредоточена на своих элементах», — рассказала спортсменка о субботнем выступлении.