Щербакова: Есть осадок, что не сделала четверной флип в Финале ГП

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Щербакова в субботу стала второй в Финале Гран-при, набрав по итогам обеих программ 240,92 балла. Немногим ранее первый в истории женского катания четверной флип исполнила россиянка Александра Трусова. Щербаковой этот прыжок не покорился.

«В целом довольна, но остался осадок от того, что не получился флип. На тренировках он получался, и я рада, что смогла собраться на остальную часть программы. Не получился, видимо, из-за того, что недостаточно была уверена. В прошлом у меня были такие же проблемы с лутцем», — сказала Щербакова журналистам.

«Эти (четверные) прыжки — лутц и флип — лучше всего получаются. Начинала с тулупа, я его не забываю, прыгаю на удочке, в дальнейшем, может быть, будем его включать», — добавила она.