Щербакова: Есть осадок, что не сделала четверной флип в Финале ГП
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Анна Щербакова сказала, что довольна прокатом произвольной программы в Финале
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Анна Щербакова сказала, что довольна прокатом произвольной программы в Финале
Щербакова в субботу стала второй в Финале
«В целом довольна, но остался осадок от того, что не получился флип. На тренировках он получался, и я рада, что смогла собраться на остальную часть программы. Не получился, видимо,
«Эти (четверные) прыжки — лутц и флип — лучше всего получаются. Начинала с тулупа, я его не забываю, прыгаю на удочке, в дальнейшем, может быть, будем его включать», — добавила она.
Фигуристка призналась, что старается «быть спокойной» на турнирах. «Но в