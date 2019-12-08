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14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трусова творит историю, но чемпионка — Косторная. А Загитова провалилась

Вчерашние суперюниорки заняли весь пьедестал в финале «Гран-при».

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Турин (Италия). «Гран-при». Финал. Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 162,65
2. Алена Косторная (Россия) — 162,14
3. Александра Трусова (Россия) — 161,73
4. Рика Кихира (Япония) — 145,76
5. Брейди Теннел (США) — 139,98
6. Алина Загитова (Россия) — 125,63.

Итог

1. Алена Косторная (Россия) — 247,59
2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92
3. Александра Трусова (Россия) — 233,18
4. Рика Кихира (Япония) — 216,47
5. Брейди Теннел (США) — 212,18
6. Алина Загитова (Россия) — 205,23.

Шансы для всех

Пятничная короткая программа получилась хорошей не только из-за нового мирового рекорда Алены Косторной, возвращения прежней Алины Загитовой, ювелирного катания Анны Щербаковой и захода на тройной аксель в исполнении Александры Трусовой. Главное — ее результаты оставляли хорошие шансы всем российским участницам и гарантировали нейтральной публике увлекательную интригу.

У той же Трусовой в предварительной заявке на произвольную программу значилось аж пять (!) четверных прыжков, один из которых в каскаде.

Невероятно, но когда всего чуть более двух лет назад на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане американец Нейтан Чен чисто сделал шесть четверных, это казалось чем-то уникальным. С таким контентом отставание в 14 баллов от Косторной не выглядело каким-то непреодолимым.

Это же касается и Щербаковой. У нее было заявлено в произвольной три четверных прыжка — два лутца, один из которых в каскаде, и флип. Вполне себе серьезный набор, тем более что оценка за компоненты у Анны постепенно, с каждым стартом растет. Не так быстро, как у той же Косторной — пожалуй, самой артистичной из этого трио, — но все же. В короткой программе четыре из пяти элементов были выше 8,6 баллов, а три — выше 8,7. Вполне неплохо для третьего серьезного взрослого старта.

Если же говорить о Загитовой, то с катанием того уровня, что она показала в короткой программе, Алина тоже вполне могла рассчитывать на место в тройке. Правда, желательно было, чтобы соперницы ошибались, а судьи были более благосклонны. Все же накануне бригада арбитров явно пожадничала с баллами за компоненты — две оценки ниже 9 баллов для фигуристки такого статуса и при безупречно исполненной технической части — это, конечно, нонсенс.

История от Кихиры и Трусовой

Впрочем, еще до россиянок творить историю стала Рика Кихира. Японка стала первой взрослой фигуристкой, кто в одной программе попыталась сделать и четверной прыжок, в ее случае сальхов, и тройной аксель. Получилось лишь наполовину — с сальхова Кихира все же упала, но зато два тройных акселя, один из которых в каскаде с тройным тулупом, были исполнены. Один, правда, с небольшим недокрутом, но куда важнее, что четверной сальхов арбитры сочли полностью докрученным. Так что Кихира — активная участница этой гонки вооружений.

Лидером же в ней, безусловно, пока является Трусова.

Она обещала пять четверных — и она на них пошла. Три из них сделала.

Флип — первой из женщин на соревнованиях. Лутц, причем судьи отплюсовали его на 3,78 балла. И тулуп в каскаде с тройным сальховом. Не получились четверной сальхов — прыжок вышел только двойным, и еще один четверной тулуп — с него Трусова упала. Очевидно, сказалась усталость, потому что затем и дорожка шагов получилась только третьего уровня, что для учениц Этери Тутберидзе обычно нехарактерно. Второй раз в карьере пробить отметку в 100 баллов в оценке за технику не вышло, но было близко — 96,80. А финальное «дракарис» в конце программы — поистине тонкий юмор от Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

Безупречная Косторная и упущенный шанс Загитовой

Выходившей следом за ней на лед Щербаковой было, очевидно, непросто после такого выступления подруги по группе. Но она справилась. Да, четверной флип, который она поставила в программу первый раз, не вышел — падение, но зато два четверных лутца, один из которых в каскаде с тройным тулупом, были безупречны. Как и все остальное. Второй за два дня великолепный прокат, о чем говорит и оценка — 162,65 балла. Это лучший результат в карьере Щербаковой, равно как и сумма баллов за две программы.

Но даже это не помогло ей в борьбе с Косторной, потому что та выдала, безусловно, лучший прокат вечера, а, может быть, и всей первой половины сезона в женских соревнованиях. Два тройных акселя, один из которых в каскаде, остальной прыжковый набор, драйвовые дорожки шагов и вращения — все было безукоризненно. Да, по произвольной программе Щербаковой Алена проиграла, но самую малость — 0,51 балла. 162,14 — еще один лучший результат в сезоне и карьере. При этом совершенно сумасшедшие для вчерашней юниорки оценки за компоненты — 73,27, только один элемент ниже 9 баллов. Это уровень уже давно состоявшихся звезд вроде Загитовой или Евгении Медведевой. Ну и отдельно порадовало интервью на вполне добротном английском сразу после завершения соревнований — это всегда приятно.

Историческое, но не безупречное выступление Трусовой дали шанс Загитовой при идеальном прокате войти в тройку, но олимпийская чемпионка и чемпионка мира этой возможностью не воспользовалась. Ее качнуло уже на приземлении с первого каскада из тройных лутца и риттбергера, и дальше все пошло совсем наперекосяк — падения, недокруты, помарки. Как итог — последнее место, позади даже американки Брэди Теннелл.

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