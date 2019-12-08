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02:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная: Нынешний сезон для меня самый неожиданный из всех

ТУРИН (Италия), 8 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Победительница Финала Гран-при по фигурному катанию россиянка Алена Косторная заявила, что нынешний сезон является для нее самым неожиданным из всех.

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19
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Косторная в дебютном сезоне на взрослом уровне выиграла Финал Гран-при, проходивший в Турине.

«Для меня этот сезон самый неожиданный из всех, что был, у меня получилось выучить новый элемент (тройной аксель) и сразу же исполнить его на соревнованиях. Это было сюрпризом», — сказала Косторная на пресс-конференции.

«Я хотела выйти во взрослые, о местах не думала, просто хочу показать то, что могу. Выхожу катать, что могу, приятно, когда получается занять высокие места», — добавила серебряная медалистка турнира Анна Щербакова.

Бронзовый призер Александра Трусова призналась, что очень ждала, когда можно будет соревноваться со взрослыми. «Моя задача на сезон — катать программы чисто, улучшаться с каждым стартом. Какие будут места — такие будут», — сказала она.

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