Косторная: Нынешний сезон для меня самый неожиданный из всех
ТУРИН (Италия), 8 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Победительница Финала
ТУРИН (Италия), 8 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Победительница Финала
Косторная в дебютном сезоне на взрослом уровне выиграла Финал
«Для меня этот сезон самый неожиданный из всех, что был, у меня получилось выучить новый элемент (тройной аксель) и сразу же исполнить его на соревнованиях. Это было сюрпризом», — сказала Косторная на
«Я хотела выйти во взрослые, о местах не думала, просто хочу показать то, что могу. Выхожу катать, что могу, приятно, когда получается занять высокие места», — добавила серебряная медалистка турнира Анна Щербакова.
Бронзовый призер Александра Трусова призналась, что очень ждала, когда можно будет соревноваться со взрослыми. «Моя задача на сезон — катать программы чисто, улучшаться с каждым стартом. Какие будут места — такие будут», — сказала она.