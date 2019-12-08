Косторная: Нынешний сезон для меня самый неожиданный из всех

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Косторная в дебютном сезоне на взрослом уровне выиграла Финал Гран-при, проходивший в Турине.

«Для меня этот сезон самый неожиданный из всех, что был, у меня получилось выучить новый элемент (тройной аксель) и сразу же исполнить его на соревнованиях. Это было сюрпризом», — сказала Косторная на пресс-конференции.

«Я хотела выйти во взрослые, о местах не думала, просто хочу показать то, что могу. Выхожу катать, что могу, приятно, когда получается занять высокие места», — добавила серебряная медалистка турнира Анна Щербакова.