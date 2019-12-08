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09:04 (мск), источник: Газета.Ру

Драма в финале: триумф Косторной и провал Загитовой

Алена Косторная идеально исполнила произвольную программу, установила новый мировой рекорд по сумме баллов и победила в финале Гран-при без единого четверного прыжка. Ей удалось обойти квадисток Анну Щербакову и Александру Трусову, которые допустили падения и заняли второе и третье место соответственно. Олимпийская чемпионка Алина Загитова из-за грубых ошибок и вовсе оказалась на последней строчке, а ее низкие оценки вызвали возмущение зрителей.

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Произвольная программа женщин завершала финал Гран-при — самое горячее блюдо из противостояния четырех учениц Этери Тутберидзе организаторы оставили на конец.

Незадолго до старта прокатов Алины Загитовой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной возле туринской арены «Палавела» резко возникли внушительные очереди.

Люди, которых ранее в этот день не могли заманить на каток даже Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю, подтягивались к вечеру, чтобы увидеть своими глазами, как Трусова пытается пятью четверными прыжками отыграть 14-очковое отставание от Косторной, возникшее после короткой программы.

До начала произвольной программы турнирная таблица выглядела так:

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Однако, судя по заявленному контенту россиянок, все могло перевернуться с ног на голову. Трусова обещала сделать четверные флип, сальхов, лутц, тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

Анна Щербакова заявила вдобавок к уже привычному четверному лутцу новый вид квада — флип.

Основная конкурентка россиянок Рика Кихира тоже решила пойти во все тяжкие и включила в произвольную четверной сальхов. Все равно терять с последнего места было нечего.

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Горячая разминка

Зазвучала торжественная музыка, и вся шестерка участниц одновременно высыпала из подтрибунного помещения. Загитова тут же по-хозяйски поставила свою салфетницу на бортик и принялась разминаться, совершая прыжки в один оборот на узком участке пространства.

Ее примеру последовала Косторная, в то время как Щербакова предпочитала просто разминать руки, а Кихира металась, будто тигр в клетке, совершая мелкие порывистые движения всем телом.

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Трусова реактивно приседала возле борта, словно разъяренный дракончик, и, как только участниц выпустили для разминки на лед, сразу прыгнула каскад двойной аксель + тройной тулуп, использовав для разгона всего несколько метров.

Однако с четверными не очень ладилось. На одном из них Русская Ракета сделала «бабочку» и тут же раздосадованно подъехала к Тутберидзе за советом. Та дала ей энергичную отповедь и отправила пробовать дальше.

Тем временем аплодисменты своими прыжками срывали Щербакова и Кихира. Шесть минут разминки пролетели в мгновение ока.

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Безупречная Теннелл

Соревнования открывала американка Брэди Теннелл, которая не владеет элементами ультра-си, однако идеально выступила в короткой программе и заняла там промежуточное четвертое место, обойдя допустивших ошибки Трусову и Кихиру.

В произвольной программе фигуристка из США также не дрогнула и исполнила все заявленные элементы — каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, тройной сальхов, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер и сольный тройной риттбергер.

Это позволило ей набрать 139,98 за произвольную программу и 212,18 — в сумме.

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Несчастный квад Кихиры

Японка, как и обещала, попыталась исполнить четверной сальхов, но недокрутила и упала. Тем не менее зрители взорвались аплодисментами, отдавая ей должное за смелость и попытку навязать хоть какую-то борьбу россиянкам в их битве квадов.

С остальными элементами Кихира справилась без проблем, включая сольный триксель и каскад тройной аксель + двойной тулуп.

Несмотря на падение с четверного, японка торжествующе ударила кулаком в воздух по окончании программы — она сделала все, что было в ее силах, а чистый квад мог стать лишь неожиданным приятным сюрпризом.

Судьи оценили прокат Рики на 145,76 балла, а в сумме за две программы она получила 216,47, обогнав Теннелл.

Русская Ракета не взлетела

Трусова вышла разминаться, когда со льда все еще убирали множество игрушек, брошенных счастливыми фанатами Кихиры. Но Русскую Ракету это вообще не смутило — она отработала несколько тройных прыжков и заняла стартовую позу.

А всего через несколько секунд последовало историческое исполнение четверного флипа — Александра стала первой женщиной, которой удалось показать этот прыжок на официальных соревнованиях.

Жаль, что сразу после этого наступила черная полоса. Сначала Трусова не смогла сделать четверной сальхов — слишком рано раскрылась в воздухе и скрутила только двойной.

А затем девушка и вовсе допустила падение с четверного тулупа — одного из самых простых квадов в ее арсенале.

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К счастью, ей удалось чисто показать остальные элементы — четверной лутц, а также каскады четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

Это позволило Русской Ракете получить в сумме 233,18 балла и с отрывом обойти Кихиру и Теннелл. Но уже тогда возникли большие сомнения по поводу того, хватит ли такой оценки, чтобы бороться с Щербаковой и Косторной.

Падение Жар-птицы

Щербакова в образе жар-птицы также допустила одно падение — девушка пыталась вслед за Трусовой исполнить недавно выученный четверной флип, но не преуспела в этом.

Зато с остальными прыжками, в отличие от Александры, у нее проблем не возникло.

Щербакова уверенно показала сольный четверной лутц, а затем непринужденно объединила его в каскад с тройным тулупом. Не вызвала затруднений и дорогостоящая комбинация тройной лутц + тройной риттбергер.

После проката Анны зрители принялись скандировать «Молодец!» — было понятно, что это новый лидер. И предчувствие не подвело: 240,92 балла позволили Щербаковой обойти Трусову и подняться на промежуточное первое место.

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И четверные не понадобились

Следующей в образе обаятельного вампира выступала Косторная, которая еще в короткой программе создала себе солидный отрыв от конкуренток.

В ее арсенале нет ни одного четверного — из элементов ультра-си девушка владеет лишь тройным акселем. Но вкупе с идеальным исполнением других тройных прыжков и заоблачной оценкой за компоненты этого вполне хватило, чтобы превзойти и Трусову, и Щербакову.

За безупречный прокат, украшенный техническими сложностями в виде сольного трикселя и каскада тройной аксель + двойной тулуп, Косторная получила 247,59 балла — это новый мировой рекорд по сумме баллов в женском катании.

По сути, в этот момент определился победитель финала. После Косторной выступала только Загитова, которая пока не владеет ни трикселем, ни четверными, и потому не имеет никакой возможности обойти Алену в случае ее чистого проката.

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Косторная радостно подхватила выкинутого на лед фиолетового единорога и начала раскланиваться перед зрителями вместе с ним. Ей уже можно было расслабиться.

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Кошмар Загитовой

Закрывать соревнования после такого мощного выступления невероятно тяжело, и эта участь выпала олимпийской чемпионке. По крайне напряженному лицу Алины перед прокатом сразу стало ясно, что озвученные оценки предыдущей фигуристки оказали на нее какой-то эффект.

Нервозность проявилась на первом же элементе — девушка с трудом выехала со своего фирменного каскада тройной лутц + тройной риттбергер.

Сразу после этого Загитова и вовсе упала, причем с того прыжка, который обычно не вызывает у нее затруднений, — двойного акселя.

Причем из-за данного падения девушка не смогла присоединить к акселю тройной тулуп и сделать каскад, как планировала изначально.

Позднее спортсменка все-таки прицепила тулуп к другому прыжку — тройному лутцу — и таким образом смогла наверстать некоторые упущенные баллы, однако потери были уже слишком велики. К тому же судьи обнаружили у нее множество недокрутов.

В итоге за произвольную программу Загитова получила 125,63 балла и 205,23 — в сумме. Эта оценка отправила ее на последнее, шестое место в турнирной таблице финала.

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Услышав такие унизительные баллы, публика на арене начала возмущенно гудеть.

Видеть олимпийскую чемпионку в такой ситуации было действительно печально. Но в этом финале, чтобы занять хотя бы четвертое место после нового поколения девочек с сумасшедшими прыжками, нужно было идеально исполнять обыкновенный контент. И Загитова с этим, к сожалению, не справилась.

Эльвира Ондар (Турин)

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
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