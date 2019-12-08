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09:54 (мск), источник: Sport24

«Аббревиатуру ТЩК можно не менять». Косторная, Трусова и Щербакова веселятся на пресс-конференции

Первые слова фигуристок после русского подиума в финале Гран-при.

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Впервые в истории Гран-при весь подиум в женском одиночном катании заняли российские фигуристки. У Алены Косторной — золото, Анна Щербакова — с серебром, Александра Трусова — с бронзой.

После своих прокатов девушки охотно общались о своих медалях, путешествиях, аббревиатуре ТЩК и просто шутили.

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Косторная

Очень рада, что у меня получилось все запланированное. Когда заканчиваются прыжки, я начинаю слышать, как хлопают зрители. От этого я получаю еще больше адреналина.

Давление из-за лидерства? Не имеет значения, какое место ты занимаешь после короткой программы. Просто идешь и делаешь то, что должна сделать.

Самым тяжелым в первой половине было собраться на произвольную программу на всех соревнованиях, выйти из зоны комфорта на всех соревнованиях. Самое радостное — то, что за счет всех этих турниров смогла побывать в большом количестве стран. Думаю, что ни один человек, который не занимается спортом так, как мы, не съездил туда, где я была благодаря стартам (улыбается).

Стоит ли поменять придуманную фанатами аббревиатуру ТЩК из-за мест в нынешнем финале Гран-при? Да без разницы, можно и так оставить, раз привыкли. Но вообще, каждая из нас — отдельная личность.

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Щербакова

Довольна, но остался осадок, что не получился флип. Возможно, оттого, что я впервые его вставила в программу. В прошлом сезоне такие проблемы были с лутцами. Учу флип и лутц, потому что они даются мне легче других.

Мама ездит со мной на все соревнования. Ее присутствие для меня обязательно, она находится со мной перед прокатом. Папа тоже иногда появляется. Он больше за позитив, а мама все контролирует и поддерживает в любой ситуации.

Я третья в истории, кто набрал больше 240 баллов? Нет каких-то особых эмоций от баллов, я думаю не об этом. Главным в прокате для меня был флип.

На следующих соревнованиях будет флип? Конечно. Теперь еще больше мотивации его делать. Решила, что он будет в программе после Гран-при Китая. Захотели усложнить программу. Как бы я назвала нашу команду? Team Тутберидзе. Этого достаточно.

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Трусова

Очень плохо откатала. Сделала бабочку и упала. Рада, что сделала флип. На сальхове поторопилась. Если бы тулуп был первым элементом, я бы его сделала. Но не хватило сил. На тренировках делаю пять четверных в программе. Вообще, я делаю все на занятиях чаще и чище. Аксель не вставляла, потому что у меня и так пять четверных (смеется).

Хочу прыгать все четверные. Попробую учить риттбергер в конце сезона. Сейчас буду работать с тем, что есть.

Самым радостным в первой половине сезона было то, что мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель. Самым сложным было собраться на прокаты, а еще — вкатывать новые элементы на тренировках. Очень долго ждала, когда можно будет выйти во взрослое катание, два года в юниорах было уже скучно. Моя задача — чисто катать программы, улучшаться от старта к старту, а места — какие будут, такие и будут.

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Константин Лесик

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Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
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