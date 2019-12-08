«Аббревиатуру ТЩК можно не менять». Косторная, Трусова и Щербакова веселятся на пресс-конференции
Первые слова фигуристок после русского подиума в финале
Первые слова фигуристок после русского подиума в финале
Впервые в истории
После своих прокатов девушки охотно общались о своих медалях, путешествиях, аббревиатуре ТЩК и просто шутили.
Очень рада, что у меня получилось все запланированное. Когда заканчиваются прыжки, я начинаю слышать, как хлопают зрители. От этого я получаю еще больше адреналина.
Давление
Самым тяжелым в первой половине было собраться на произвольную программу на всех соревнованиях, выйти из зоны комфорта на всех соревнованиях. Самое радостное — то, что за счет всех этих турниров смогла побывать в большом количестве стран. Думаю, что ни один человек, который не занимается спортом так, как мы, не съездил туда, где я была благодаря стартам (улыбается).
Стоит ли поменять придуманную фанатами аббревиатуру ТЩК
Довольна, но остался осадок, что не получился флип. Возможно, оттого, что я впервые его вставила в программу. В прошлом сезоне такие проблемы были с лутцами. Учу флип и лутц, потому что они даются мне легче других.
Мама ездит со мной на все соревнования. Ее присутствие для меня обязательно, она находится со мной перед прокатом. Папа тоже иногда появляется. Он больше за позитив, а мама все контролирует и поддерживает в любой ситуации.
Я третья в истории, кто набрал больше 240 баллов? Нет
На следующих соревнованиях будет флип? Конечно. Теперь еще больше мотивации его делать. Решила, что он будет в программе после
Очень плохо откатала. Сделала бабочку и упала. Рада, что сделала флип. На сальхове поторопилась. Если бы тулуп был первым элементом, я бы его сделала. Но не хватило сил. На тренировках делаю пять четверных в программе. Вообще, я делаю все на занятиях чаще и чище. Аксель не вставляла, потому что у меня и так пять четверных (смеется).
Хочу прыгать все четверные. Попробую учить риттбергер в конце сезона. Сейчас буду работать с тем, что есть.
Самым радостным в первой половине сезона было то, что мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель. Самым сложным было собраться на прокаты, а еще — вкатывать новые элементы на тренировках. Очень долго ждала, когда можно будет выйти во взрослое катание, два года в юниорах было уже скучно. Моя задача — чисто катать программы, улучшаться от старта к старту, а места — какие будут, такие и будут.
Константин Лесик